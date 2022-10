Roma, le forze dell’ordine irrompono nel Campo Nomadi di Via Salone: controlli a tappeto

Roma. Mattinata turbolenta, fatta di ispezioni ed accertamenti, presso il Campo Nomadi di Via Salone n.323, dove nelle ultime ore sono andati in scena dei controlli straordinari realizzati in particolare dal personale della Polizia di Stato del VI distretto Casilino, del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Polizia Scientifica, delle unità cinofile e motomontate dell’U.P.G.S.P., della polizia stradale, unitamente anche all’Arma dei Carabinieri. Un’operazione straordinaria realizzata sulla base di un recente Tavolo Tecnico in Questura, all’esito del quale è stata adottata una specifica ordinanza.

Leggi anche: Blitz delle forze dell’ordine al campo nomadi di via di Salone: oltre 190 le persone controllate

Il bollettino dei controlli interforze

Il sito, come molti altri nella Capitale, rappresenta uno dei luoghi di maggiore criticità in cui la sicurezza non può essere considerata corollaria, ma essenziale. Sono state in totale ben 181 le persone identificate e 11 quelle accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione poiché prive di documenti di identificazione. Oltre a ciò anche 15 i veicoli controllati. Durante le operazioni, i controlli poi sono stati estesi anche nei confronti di 5 persone sottoposte a misure di prevenzione, presenti all’interno del campo.

Altre operazioni

Parallelamente, gli equipaggi del Reparto prevenzione Crimine Lazio hanno effettuato in zona Tor Bella Monaca e Riserva Nuova, 2 posti di controllo, dove hanno passato in rassegna 30 persone e 28 veicoli, mentre gli equipaggi moto montati dell’U.P.G.S.P. hanno svolto servizio di prevenzione antirapina, a Tor Bella Monaca, Riserva Nuova, Borghesiana e Finocchio.