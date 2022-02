Roma. Corse clandestine ad Anagnina: blitz della polizia, controllate 137 auto

Corse clandestine quasi ogni notte, con auto lanciate a folle velocità per le strade del quartiere. Siamo ad Anagnina, nella zona compresa tra via di Torre di Mezzavia, via Tuscolana e via Anagnina. E’ qui che gruppi di persone scommettono su chi andrà più forte, su chi arriverà prima e taglierà il traguardo prefissato. Ma i residenti non ne possono più, del rumore delle sgommate e del pericolo che si crea: sono strade, non piste automobilistiche.

Solo due settimane fa i residenti lamentavano sui social che il parcheggio dell’Ikea era diventato una pista dove auto truccate si rincorrevano a velocità folli, mettendo in pericolo i passanti.

Cinque mesi fa, invece, tre ragazze furono investite da una BMW durante un raduno di tuning, mentre erano sul marciapiede. Una serie di episodi che hanno esasperato i residenti.

E allora sono state allertate le forze dell’ordine, che nel giro di poco tempo hanno ricevuto decine di segnalazioni. Per questo la Prefettura ha deciso di prendere provvedimenti a seguito delle indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e il successivo Tavolo tecnico.

I controlli della Polizia

I poliziotti del commissariato Romanina sono andati a controllare proprio le strade segnalate dai cittadini: il Centro Commerciale “Anagnina”, Via di Torre di Mezzavia, Via Tuscolana e Via Anagnina. Durante i servizi gli agenti hanno controllato 165 persone e 137 veicoli e hanno sottoposto un’autovettura a sequestro amministrativo e un’altra a fermo amministrativo.

Tre auto modificate

Tre persone sono state sanzionate per aver modificato delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e per l’aggiornamento della carta di circolazione. Infine è stata contestata 1 sanzione al codice della strada e sono state ritirate 3 carte di circolazione. Per evitare che le corse riprendano, gli agenti proseguiranno i servizi di controllo finalizzati a contrastare questo fenomeno.