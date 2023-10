Roma, dalla movida ai sequestri: mega intervento della polizia nel weekend

Fine settimana di controlli per la Polizia di Roma Capitale, intervenuta in diverse zone della periferia romana, quali San Lorenzo, Piazza Bologna, Ostia, Trullo e Trastevere.

Quasi 180 controlli di Polizia Amministrativa: 15 minimarket sanzionati per per non aver rispettato la chiusura dalle ore 22, fino alle 5 del giorno seguente. 14 sanzioni per vendita e somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito.

A san Lorenzo, gli agenti sono intervenuti per impossibilità di circolazione dovuta ad assembramenti di persone; 15 verbali sono stati comminati per schiamazzi e musica ad alto volume. Nel centro storico sono stati effettuati diversi sequestri dio merce venduta illegalmente e contraffatta; 80 pezzi sequestrati e sanzioni per un totale di 20mila euro.

In zona Ostiense un locale è stato multato e chiuso perché trovato sprovvisto del titolo autorizzativo all’esercizio di spettacoli. Ingente il numero delle verifiche effettuate per violazioni al codice della strada: quasi 1000 le sanzioni.

Il precedente. Roma, malamovida a Trastevere: assaltata palazzina

Si torna a parlare di malamovida a Trastevere, in una situazione che ormai da anni porta l’esasperazione l’intero quartiere. Nelle serate scorse, è avvenuto un nuovo episodio di violenza all’interno dello storico quadrante di Roma. Tra venerdì e sabato notte, infatti, un gruppo di teppisti avrebbe assalito, in due momenti distinti, prima uno studente americano e successivamente un residente della zona.

Gli episodi segnalati per le vicende di violenza, sono avvenuti al centro del quartiere. Tutto sarebbe cominciato da un gruppo di 50 ragazzi, che in balia dell’alcol e probabilmente della droga, avrebbero cominciato a fare schiamazzi in piena notte per la strada. Rumori molesti che, sentiti dai residenti, avrebbero spinto i testimoni a chiamare il 112 per un intervento delle forze dell’ordine.