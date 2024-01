Roma, degrado e polemiche: FdI accusa Gualtieri di concentrarsi sulle poltrone

Fratelli d’Italia attacca il sindaco Roberto Gualtieri sul degrado di Roma: la denuncia di Mariacristina Masi e Daniele Rinaldi.

Roma, il degrado e le ricette del sindaco Roberto Gualtieri per amministrare la Città Eterna. Mentre impazzano su tutti i giornali le polemiche attorno al nuovo direttore del Teatro di Roma, la Capitale versa in condizioni di abbandono e con la presenza della sporcizia che sembra riportarci all’esperienza amministrativa dell’ex sindaca Virginia Raggi.

Degrado a Roma: l’attacco di Fratelli d’Italia a Gualtieri

L’ultimo attacco all’amministrazione del sindaco Gualtieri arriva dai consiglieri eletti di Fratelli d’Italia a Roma. La consigliera comunale Mariacristina Masi e il consigliere Daniele Rinardi (Presidente della Commissione Trasparenza in V Municipio) hanno bacchettato il Sindaco sulle condizioni di degrado presenti all’interno della zona su cui si estende la Palmiro Togliatti e l’area di Tor Sapienza.

Peggiora il degrado nel quartiere di Tor Sapienza

Tra gli episodi accennati da due consiglieri di Fratelli d’Italia, le storiche condizioni di piazzale Pascali a Tor Sapienza. Da tempo immemore i residenti della zona sono costretti a convivere in condizioni di estremo disagio, considerato come devono sopportare continuamente la presenza di roghi tossici in questo quadrante cittadino, i mercatini abusivi e problemi con la circolazione dei veicoli.

L’appello al sindaco Gualtieri sulle condizioni del V Municipio

L’appello rivolto da Masi e Rinaldi è diretto al sindaco Roberto Gualtieri, descritto come “poco presente” all’interno delle dinamiche del V Municipio e soprattutto riguardo gli storici problemi che affliggono la zona della Palmiro Togliatti e Tor Sapienza. Problemi che, nel concreto (e come abbiamo ripreso in nostri passati approfondimenti su Il Corriere della Città), si trasformano in gravi fenomeni legati alla mancanza di sicurezza e ordine pubblico.

Un confronto con i cittadini di viale Palmiro Togliatti

Le condizioni in cui versa la Palmiro Togliatti, al pari di altre zone di Tor Sapienza e dello stesso V Municipio, ben rappresentano la fotografia in cui versa la città di Roma sul piano dell’assenza di decoro. In tal senso, i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno invitato il sindaco Gualtieri nella zona di Tor Sapienza, per prendere atto coi propri occhi dei problemi e successivamente confrontarsi con la cittadinanza locale.