Roma, Diversity Day: ecco quando e dove

Il Diversity Day, l’evento dedicato all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette, domani 6 dicembre fa tappa a Roma all’Università Luiss Guido Carli. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Roma, Diversity Day all’Università Luiss Guido Carli

In linea con l’impegno sui temi della Diversity&Inclusion che ha permesso all’Ateneo intitolato a Guido Carli di accogliere un numero sempre maggiore di studenti con disabilità e Dsa, 313 in totale nel 2022/2023 (oltre il 90% in più, rispetto al 2020/2021) e di aumentare le misure di supporto economico, l’Università aprirà le porte ad oltre 1.200 persone e 30 aziende per la giornata di orientamento e di colloqui in programma mercoledì 6 dicembre nel Campus di viale Romania, dalle 09:30 alle 15:30.

L’evento – informa una nota – sarà inaugurato dal convegno: “Lavoro Inclusivo: Aziende, Talenti e la Riforma della Legge 68/99”, con i saluti istituzionali di Antonio Punzi, direttore del dipartimento di Giurisprudenza della Luiss e delegato del Rettore per la Disabilità e di Edoardo Messineo, docente di Eguaglianza, Diversità, Inclusione alla Luiss. Durante l’incontro, sottotitolato e tradotto nella lingua dei segni italiana (Lis), sarà approfondito il tema della riforma della Legge 68/99 e del suo impatto sui candidati in cerca di lavoro, le imprese, le università e le istituzioni che rivestono un ruolo cruciale nell’agevolare l’inclusione lavorativa.

Saranno, inoltre, premiate le aziende meritevoli del “De&i award”, esempi concreti dell’efficacia nel favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette. Oltre alla possibilità di svolgere colloqui e ricevere informazioni sulle posizioni aperte nelle aziende presenti, sarà a disposizione dei candidati uno spazio gratuito dedicato al check del curriculum vitae, alla simulazione di interviste e al supporto nella ricerca del lavoro.