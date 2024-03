Roma, donna incinta accompagna il marito in clinica e ha un malore: parto miracoloso a Monte Sacro

Nascita miracolosa in una clinica privata di Monte Sacro: donna incinta ha un malore e medici riescono a farla partorire.

Parto miracoloso nella clinica Tiberia Hospital, situata nel quartiere Monte Sacro di Roma. I medici, pur non trattando le nascite dei bambini, hanno salvato la vita a una giovane mamma, che mentre si trovava nella clinica ha avuto gravi complicazioni di parto. L’equipe medica, studiando attentamente il caso legato alla donna e alla piccola, hanno deciso d’intervenire in un parto cesareo per salvare la vita di entrambe.

Il miracoloso parto alla clinica privata di Roma

La signora si trovava alla Tiberia Hospital per il marito, considerato come aveva deciso di accompagnarlo a una visita cardiologica nella struttura. Qui un grave malore ha colto la signora, che si è trovata in balia di un’emorragia massiva acuta. Il professor Massimiliano Marziali, ginecologo della struttura, ha voluto subito visitare la donna, vedendo dall’ecografia come un distacco della placenta.

L’intervento dentro la Tiberia Hospital di Roma

Il medico decide d’intervenire chirurgicamente alla Tiberia Hospital, nonostante la struttura non faccia interventi per le prestazioni di ostetricia e nascite. Infatti i minuti erano contati, con la possibilità che la piccola e la madre potessero perire per la gravità del problema che era sorto. Il professor decide d’intervenire con un taglio cesareo, all’interno di una sala operatoria di solito adibita ad altri tipi d’interventi chirurgici.

La nascita della bambina

Dopo un intervento chirurgico di quasi 25 minuti, viene al mondo la piccola bambina. Subito controllata dai medici della clinica, la bimba si è mostrata in ottima salute e respirava a pieni polmoni. Dopo l’intervento effettuato dall’equipe medica del Tiberia Hospital, la mamma e la sua neonata sono state trasferite al Policlinico Umberto I, grazie all’ausilio di un’ambulanza attrezzata.

Un parto, questo, che per quanto complesso è stato possibile con la sinergia delle varie aree mediche del centro, che ha saputo subito coordinarsi per permettere il parto della donna e la nascita della piccola.