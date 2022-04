Roma, ennesimo incendio di rifiuti nella riserva della Marcigliana: “da anni segnalazioni inascoltate”

In un post su Facebook i cittadini chiedono più controlli e pulizia di tutta la riserva della Marcigliana. Questa non è la prima volta, anzi. Tantissimi gli episodi in cui viene chiesto di risolvere “la vergogna della riserva naturale che è diventata una discarica a cielo aperto in svariati punti”. In particolare stamattina nel web circola una foto di tantissimi rifiuti bruciati e abbandonati nella curva di via della Cesarina che porta a via Nomentana.

La riserva della Marcigliana sembra una discarica

“Da anni le nostre segnalazioni sono inascoltate“, così su Facebook si cerca di provare, ulteriormente, ad attirare l’attenzione di chi potrebbe risolvere la situazione. L’ammasso dei rifiuti bruciati trovato giorni fa, è solo uno dei tanti che contribuisce a rovinare il territorio in un modo indescrivibile. Un tempo la riserva veniva descritta come “il polmone verde della città”, ora chi si avvicina invece vede altro. Sporcizia, odori disgustosi, pezzi di ogni cosa possibile, un parco immenso completamente abbandonato e lasciato morire.

Il dispiacere è tanto. I cittadini vorrebbero solo più controlli e una pulizia efficiente che possa risolvere una situazione che vive da tanto, troppo tempo. Quello che potrebbe essere uno spazio in cui si potrebbero scrivere tante storie ad oggi è assolutamente inutilizzabile.