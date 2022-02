Roma, estorce soldi e picchia una donna: arrestato 29enne

Le ha prestato dei soldi e chiesto degli interessi stratosferisci. Quando, poi, si è rifiutata di darne altri lui l’ha aggredita e picchiata: è questo l’incubo di una donna romana durato per più di un anno. La vittima, per molto tempo, non ha raccontato a nessuno quello che stava subendo per paura, ma alla fine ha trovato il coraggio di confidarsi con il marito, il quale ha presentato la denuncia ai carabinieri.

Estorsione a Roma: l’antefatto

Ha 29 anni e diversi precedenti il romano arrestato dai carabinieri della Compagnia CC Roma Casilina. E’ gravemente indiziato per i reati di usura ed estorsione, aggravati da quello di danno a persone che si trovano in stato di bisogno. L’uomo è stato messo per misura cautelare in carcere. Le indagini sono state condotte dai militari del Nucleo Operativo e della Stazione CC di Roma Centocelle, e sono iniziate a maggio 2021 dopo la denuncia fatta dal marito della vittima, un’operaia di origini romane. La donna, in stato di difficoltà economiche, a dicembre 2020 aveva chiesto al 29enne un prestito pari a 4.000 euro. Entro poco tempo aveva restituito più della metà della cifra, ma l’uomo ha richiesto comunque 1.000 euro di interessi poi saliti fino a 40.00 euro (in seguito diminuiti a 20.00 e poi 6.000). La donna ha dato, complessivamente, 8.000 euro fino a maggio 2021. Ma, a questo punto, l’indagato ha chiesto di più.

La denuncia e l’arresto

Tramite una telefonata il 29enne ha chiesto altri 15.000 euro. A quel punto la donna si è rifiutata di pagare e ha raccontato tutto al marito. La situazione è stata drammatica: la vittima versava in uno stato di assoggettamento a causa dei comportamenti vessatori del 29enne, che spesso si trasformavano in aggressioni fisiche: una volta l’ha picchiata procurandole un ecchimosi sulla gamba e un’escoriazione a uno zigomo. Ad arrestare l’uomo sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione CC di Roma Centocelle.