Roma, fermato dalla Polizia per un controllo nascondeva armi e droga in casa

Fermato in strada dalla polizia per un controllo, gli agenti scoprono che nascondeva in casa droga e armi. È successo venerdì scorso. Ad essere arrestato un uomo di 35 anni, V. S, già noto alle forze dell’ordine.

Nascondeva in casa droga e armi, arrestato

Fermato in strada dagli agenti del distretto San Paolo, l’uomo è stato trovato con in tasca una cartuccia da fucile calibro 22 e della cocaina pronta per essere venduta. A questo punto è scattata la perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina, 8 grammi di sostanza da taglio e 60 grammi di hashish. Oltre la droga le armi: dentro l’armadio sono state trovate una beretta calibro 22 rubata nel 2017 e due scacciacani senza tappo rosso. Il 35enne è stato arrestato per spaccio e detenzione abusiva di armi da fuoco.

