Roma: firmato contratto per 121 nuovi tram CAF, primo in servizio nel 2026

Roma Capitale il 21 dicembre 2023 ha acquistato nuovi tram della Caf: i mezzi su tramvia si attiveranno nel 2026.

È stato ufficialmente siglato il contratto tra il Comune di Roma Capitale e Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) per la fornitura di 121 nuovi tram destinati a rafforzare la rete di trasporto pubblico della città. La CAF, già nota per i treni in servizio sulle linee A e B della metropolitana, si occuperà della produzione dei nuovi mezzi, il cui primo esemplare in servizio è previsto per giugno 2025.

I nuovi tram della Caf a Roma

La notizia, riportata sulle pagine de La Repubblica, sottolinea che la firma del contratto è avvenuta nella giornata di giovedì 21 dicembre 2023. La livrea scelta per i nuovi tram sarà di colore rosso, in conformità allo standard pompeiano introdotto gradualmente sui mezzi pubblici romani dal 2013. Il percorso verso l’acquisizione dei nuovi tram non è stato privo di ostacoli, con la necessità di superare il ricorso presentato dalla terza e quarta azienda concorrente davanti al TAR del Lazio. Tuttavia, il ricorso non è stato accolto, consentendo così la conclusione del contratto con la CAF.

L’arrivo dei nuovi tram per il 2026 di Roma: cosa vedremo nella Capitale tra due anni?

Il cronoprogramma dell’appalto prevede che il primo tram entri in servizio già a giugno 2025, con la messa in funzione ufficiale programmata per l’inizio del 2026, dopo gli indispensabili collaudi del veicolo prototipo. Nonostante la buona notizia, la tempistica prevista supera purtroppo il Giubileo del 2025, rendendo improbabile l’inaugurazione di nuove linee entro la chiusura della Porta Santa. La mancanza dei nuovi veicoli dotati di batterie necessarie per i tratti catenary free comporterà anche uno slittamento delle attività della TVA (Tramvie dei Castelli Romani): l’assessore Patané ha dichiarato che i lavori di spostamento dei sottoservizi inizieranno a giugno, mentre i cantieri si chiuderanno durante il Giubileo per riprendere nel 2026 con la posa dei binari su via Nazionale e l’attivazione della prima tratta Termini-Venezia.