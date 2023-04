Roma, follia sulle strade della Capitale: ‘sfreccia’ sul monopattino ‘modificato’ con la sedia da ufficio (VIDEO)

Roma. In sella al monopattino elettrico e comodamente seduto mentre scorrazza in mezzo al traffico urbano. Sì, perché non si trattava di un sellino da bicicletta o di qualcosa di convenzionale, ma di una vera e propria sedia da ufficio, giustapposta sul mezzo anche in modo abbastanza ‘artigianale’. Infatti, nel video postato di recente dalla pagina WelcomeToFavelas, si vedere chiaramente che la sedia sia stata attaccata alla base del monopattino solamente con del nastro adesivo.

Sfreccia sul monopattino ‘modificato’ a Roma

C’è chi li odia, e c’è chi li ama. E ognuno dei due raggruppamenti contrapposi hanno ragioni per dimostrate la loro posizione: i primi parlano di sicurezza stradale, di scarso disciplinamento del fenomeno, mentre i secondo fanno appello alle ragioni green, al fatto che il mezzo non sia inquinante, totalmente elettrico e che sia ottimo per gli spostamenti, contribuendo a ridurre il traffico stradale e non solo. Insomma, le ragioni non mancano, ma il fatto che vogliamo raccontarvi va ben oltre questo scontro di idee. Ma comunque, non si tratta di un caso isolato, e siamo ben abituati a tali fatti di cronaca che riguardano il mezzo green che sta spopolando nelle principali capitali europee. Vederli scorrazzare n strade ad alta velocità, come il Gra, l’Aurelia o la Tangenziale, non era sufficiente. C’era bisogno di più inventiva, qualcosa che riuscisse a demarcare un punto.

Una sedia d’ufficio incollata al monopattino elettrico

Non bastavano neppure le due o tre persone a bordo, in stile ‘Rione Sanità’, c’era qualcosa che ancora doveva essere fatto: la sedia da ufficio, comoda, mentre si sfreccia in mezzo al traffico. E così è stato: qualche giorno fa un ragazzino manovrava il suo monopattino con tanto di sedia da ufficio letteralmente incollata sopra, con dello scotch, ma sufficiente per rendere comodo il suo tragitto. Il soggetto è stato ripreso qualche giorno fa in un video girato al quartiere Coppedé, a Roma nord, e rilanciato sulla pagina Instagram di “Welcome to favelas”. Incurante di tutto – codice della strada compreso – il giovane avanza fiero in sella al sul mezzo green mentre le macchine, incredule, gli passano di fianco.