Roma, fra Foro Italico e Atalanta-Juventus il servizio d’ordine ha monitorato oltre 90 mila tifosi

Straordinari per il servizio d’ordine pubblico a Roma: ieri gestiti i tifosi di Atalanta-Juventus e gli Internazionali BNL al Foro Italico.

E’ stata la Roma “Città dello sport”, quella vista nella giornata di ieri. A distanza di pochi metri, nella Città Eterna si sono svolte le fasi finali della Coppa Italia e gli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. Eventi di eccellenza sportiva che hanno richiamato nella zona dello Stadio Olimpico oltre 90 mila tifosi, con le forze dell’ordine chiamate a un lavoro minuzioso per contenere qualsiasi problema legato alla sicurezza pubblica.

Il servizio d’ordine per Roma durante i BNL e la finale di Coppa Italia

Roma è pronta per ospitare i grandi eventi di richiamo internazionale, in un episodio che fa ben sperare anche per l’organizzazione del Giubileo. Solo allo Stadio Olimpico, la Questura ha contato oltre 60 mila partecipanti alla finale di Coppa Italia: a scendere in campo per il trofeo Atalanta e Juventus, con le due squadre hanno visto arrivare quasi 40 mila tifosi provenienti dalle varie regioni della Penisola.

Grandi presenze anche agli Internazionali BNL d’Italia, nonostante l’assenza di Jannick Sinner e la sorprendente sconfitta del tennista Novak Djokovic. Nella zona del Foro Italico, per seguire i vari incontri di tennis, è stata calcolata la presenza di oltre 30 mila tifosi.

Il servizio di ordine pubblico nella zona dello Stadio Olimpico

Un lavoro eccellente svolto dalle forze dell’ordine, che ha permesso di evitare scontri tra le tifoserie bergamasche e juventine prima e dopo lo svolgersi della Finale di Coppa Italia nel territorio di Roma. Un piano di monitoraggio dei tifosi avvenuto grazie alle indicazioni programmate dal Comitato per la Sicurezza Pubblica, con le direttive messe in atto dalla Questura di Roma per evitare i disagi nel quadrante Flaminio-Delle Vittorie-Tor di Quinto nel periodo degli eventi sportivi. Un monitoraggio attento, come voluto dal Questore, anche verso i 40 mila tifosi che venivano dal resto del Paese per vedere l’importante match calcistico tra le due blasonate squadre di Serie A.