Riscaldamenti a Roma: termosifoni accesi nelle scuole da mercoledì 16 novembre

Roma. A partire dalla giornata di domani, mercoledì 16 novembre 2022, è stata disposta dal Comune di Roma l’accensione dei riscaldamenti anche per le scuole di II grado all’interno della Città metropolitana. L’accensione sarà a regime fino al giorno 19 Novembre, mentre per il fine settimana si seguirà il medesimo calendario delle stagioni precedenti. Di fatto, proprio negli ultimi giorni, pare che le temperature inconsuete delle ultime settimana abbiano iniziato a mollare la presa. Il caldo era di certo anomalo, seppur piacevole. E in molti in questi giorni hanno iniziato a sfoggiare i loro cappotti pesanti. L’autunno è davvero entrato a regime, e questo lo si percepisce anche nei luoghi lavoro, come anche nelle scuole.

Emergenza freddo a Roma, l’appello della Croce Rossa: ‘Donate le coperte’. Ecco come fare e come aiutare

Addio al caldo anomalo, arriva il freddo

Addio, dunque, al caldo anomalo che ha portato addirittura i romani in spiaggia – e in costume – fino a qualche giorno fa. La transizione non è stata certamente graduale, perché da un giorno all’altro le temperature sono calate, e di parecchio. Per questo, in generale, il Campidoglio ha deciso di far fronte alla situazione anticipando di una settimana l’accensione dei riscaldamenti, fissata inizialmente per il 21 novembre. La medesima ricetta, ora, arriva anche per le scuole di II grado, in cui le lezioni iniziano ad accusare le temperature a ribasso, soprattutto nelle prime ore della mattinata.

Accensione riscaldamenti nelle scuole di II grado

Il comunicato ufficiale, arriva direttamente dagli uffici comunali nelle ultime ore: “Nel rispetto dell’ Ordinanza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a partire da domani 16 Novembre 2022 e fino al giorno 19 Novembre 2022 si è disposta l’accensione degli impianti termici anche negli edifici scolastici di II grado di competenza della Città metropolitana, ricadenti nel Comune di Roma Capitale, rispettando il confort ambientale dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Per le accensioni nelle giornate del sabato e per i serali, vale il calendario della scorsa stagione termica”. La nota è firmata da Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica Città metropolitana di Roma.