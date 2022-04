Roma, furibonda rissa in via Cassia: feriti due ragazzi

Uno sguardo insistente, una parola di troppo. Poi la risposta pungente. E da lì la discussione. “Vieni fuori, che ne parliamo meglio”. E’ bastato poco per far nascere una furiosa rissa, finita con due ragazzi al pronto soccorso dell’ospedale Villa San Pietro. E’ successo questa notte a Roma, in via Cassia, di fronte a un noto locale frequentato da giovanissimi.

La rissa davanti al locale

Due gruppetti di ragazzi e ragazze che stavano passando la serata hanno iniziato a discutere, poi a picchiarsi di brutto. La rissa ha fatto arrivare diverse chiamate di aiuto da parte dei residenti al 112 e in poco tempo sul posto sono arrivati gli agenti del commissario Flaminio. Ma sul posto, quando sono arrivate le pattuglie, erano rimasti soltanto due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi feriti.

Lui, 20enne, aveva riportato diverse contusioni. Lei, stessa età, era stata colpita alla testa. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati portati all’ospedale Villa San Pietro per le cure mediche. Gli agenti intanto hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio la vicenda e dare un volto e un nome ai partecipanti alla rissa.