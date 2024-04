Roma, gabbiani nidificano sui balconi del Centro Storico e sono aggressivi: proprietari di casa disperati

I gabbiani prendo d’assalto il Centro Storico di Roma: nidificano sui balconi e aggrediscono i residenti proprietari di casa.

I gabbiani nuovamente protagonisti della cronaca di Roma. Questa volta per le conseguenze legate al periodo di nidificazione, che ora vede gli uccelli aver deposto le uova e crescere i pulcini. Proprio per difendere i piccoli uccellini, le femmine di questa specie hanno aumentato l’aggressività verso gli umani: molti residenti del Centro Storico hanno lamentato problemi, poiché per i nidi non possono più accedere al proprio balcone.

Gabbiani nidificano sui balconi del Centro Storico di Roma e sono aggressivi con le persone

“Mamma gabbiana” è pronta a tutto per difendere i propri piccoli. Ecco allora che si avventa contro gli umani, colpevoli solo di voler accedere al proprio balcone di casa o semplicemente aprire la finestra del proprio appartamento. La situazione è vissuta soprattutto dai residenti che hanno l’attico nella zona del Centro Storico, con gli animali che hanno trovato un riparo sicuro proprio a quei piani alti da altri predatori e i pericoli rappresentati dalla città.

Cosa avvicina i gabbiani ai balconi del Centro Storico di Roma

Come ricorda Earth, la vicenda è una conseguenza del grave degrado presente nella Città Eterna. Il gabbiano è un animale di mare, che si è spostato in città perché attratto da alcuni fattori: la spazzatura che per giorni non è ritirata ai piedi dei secchioni, con i volatili che pensano di trovare cibo tra le buste e gli scarti alimentari.

Scarti alimentari che i gabbiani trovano con grande facilità in precise zone di Roma. Nei pressi dei mercati rionali, questi “uccelli di mare” sanno di poter trovar scarti alimentari di vario genere: dai banchi delle pescherie proviene il pesce invenduto o le parti invendibili, stessa cosa per la carne delle macellerie. Condizioni che non sono immediatamente pulite da AMA, attirando anche altre tipologie di animali nella zona interessata: ratti, insetti o cinghiali.

Gabbiani sul balcone, cosa dice il Regolamento di Roma Capitale

Il Regolamento di Roma Capitale oggi tutela la presenza dei gabbiani, nonostante occupano un’area di casa nostra come il balcone o un ciglio della finestra. Le regole comunali, come spiega Earth, vietano assolutamente la rimozione e la distruzione del nido. Dicono invece di aspettare il famoso mese e mezzo dopo che le uova si saranno schiuse, con i pulcini che saranno diventati grandi e avranno imparato a volare: doti che serviranno per andare in altre zone o effettuare delle migrazioni in altre aree geografiche.