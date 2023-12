Roma, Green Christmas al Nomentano: plogging, adozioni arboree e un nuovo albero nel quartiere

Il Green Christmas arriva nel quartiere Nomentano di Roma: pulizia delle strade e installato un nuovo albero nella zona.

Nella mattinata di oggi, domenica 17 dicembre 2023, l’Associazione di Tutela Ambientale, in collaborazione con i giovani e dinamici scout Agesci Roma 121, ha organizzato un evento natalizio davvero speciale nel cuore del quartiere Nomentano, a Roma. L’iniziativa, volta a promuovere la consapevolezza ambientale e il senso di comunità, ha visto la partecipazione di volontari determinati e appassionati.

Green Christmas al Nomentano di Roma: le attività per tutelare l’ambiente

Il momento clou dell’evento è stato il “plogging”, un’attività che unisce il benessere fisico all’impegno ambientale. I volontari hanno percorso diverse strade del quartiere, raccogliendo rifiuti lungo il percorso. Questo gesto non solo ha contribuito a mantenere pulito il quartiere, ma ha anche sensibilizzato la comunità sull’importanza di una gestione responsabile dei rifiuti.

Le adozioni degli alberi al Nomentano

Parallelamente, l’associazione si è dedicata alla cura delle adozioni degli alberi locali tramite l’iniziativa “Daje De Alberi“. Attraverso questo programma, i volontari hanno garantito la salute e la crescita degli alberi già presenti sul territorio, svolgendo attività di potatura e manutenzione. Una delle note più luminose dell’evento è stata la generosità dei donatori, che ha permesso di piantare un nuovo albero nel quartiere. Questa preziosa aggiunta al patrimonio arboreo locale simboleggia l’impegno collettivo per un ambiente più sano e verde. Il nuovo albero non solo contribuirà al miglioramento della qualità dell’aria, ma diventerà anche un punto di riferimento per le generazioni future.

Associazioni attive per il verde del Nomentano a Roma

La collaborazione tra l’Associazione di Tutela Ambientale e i giovanissimi scout Agesci Roma 121 ha dimostrato quanto sia potente l’azione congiunta di diverse generazioni. L’impegno e la passione dei giovani scout, uniti all’esperienza e alla conoscenza degli ambientalisti, hanno creato un’iniziativa completa e di successo. In conclusione, l’evento natalizio nel quartiere Nomentano non solo ha reso la comunità più consapevole dell’importanza della tutela ambientale, ma ha anche dimostrato che l’unione di forze può portare a risultati tangibili. Questa giornata di attività eco-sostenibili è sicuramente un regalo duraturo per il quartiere e un esempio di come la collaborazione possa dare vita a cambiamenti positivi.