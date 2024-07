Parigi 2024, la cerimonia di pre-apertura è da brividi: la performance incanta tutti | VIDEO

Parigi 2024, la cerimonia di pre-apertura è da brividi: la performance di Slimane e Lara Fabian incanta tutti. Il video è pazzesco.

Attesissima manifestazione sportiva, i Giochi della XXXIII Olimpiade hanno, finalmente, avuto inizio oggi, venerdì 26 luglio 2024. La cerimonia di apertura sta avendo luogo in questi momenti tra sfilate e esibizioni mozzafiato in una Parigi blindatissima. Come noto, l’attività degli atleti durerà dal 26 luglio all’11 agosto 2024.

Però, ciò che ha incantato tutto il mondo è una performance che è stata eseguita durante la celebrazione di pre-apertura di questi Jeux Olympiques d’été. Di fronte alla splendida cornice della Basilica di Saint-Denis, due talentuosissime voci, quelle di Slimane e Lara Fabian, hanno commosso la collettività in una rappresentazione da brividi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ville de Saint-Denis (@villesaintdenis)

Parigi 2024: il concerto di Slimane affascina a Saint-Denis

Poche ore prima del défilé sulla Senna da parte delle nazioni, che si sfideranno nel corso di queste Olimpiadi, il musicista Slimane Nebchi (che abbiamo conosciuto qui in Italia grazie alla sua toccante canzone «Mon Amour», portata alla 68ª edizione dell’Eurovision Song Contest) ha tenuto uno spettacolo davanti alla maestosa Basilica di Saint-Denis.

Oggi, a partire dalle ore 16.30, l’artista, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Divertimento, ha allietato il pomeriggio degli spettatori con i suoi appassionanti testi. A tal proposito, grato della fiducia rivoltagli, il diretto interessato aveva scritto sui suoi canali social qualche giorno fa:

“[…] Oggi, in questa stessa città, nel giorno di apertura dei Giochi Olimpici di @paris2024 in diretta su @france.tv mi è stato proposto di esibirmi dal vivo accompagnato da 50 musiciste e musicisti della Grand Orchestre Symphonique @divertimento_orchestre. Grazie, vita. Grazie al mio team. Grazie a tutti gli organizzatori di questo incredibile progetto. Grazie per la vostra fiducia.“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SLIMANE (@slimane)

«Je Suis Malade»: Lara Fabian e Slimane incantano il mondo

Nebchi ha invitato all’evento una grande signora della musica, conosciuta e apprezzata dappertutto: Lara Fabian. Come accaduto nel mese di maggio nel concerto di lui a Bruxelles, i due hanno cantato un’emozionante versione del brano «Je Suis Malade», scritto ed interpretato da Serge Lama (con l’aiuto di Alice Dona) nel 1973.

Cavallo di battaglia dell’immensa diva internazionale Dalida e della stessa Fabian, stasera (venerdì 26 luglio 2024), Slimane e Lara hanno letteralmente ipnotizzato il pubblico con una performance sensazionale. Lo struggimento, che il componimento richiede, ha ammaliato il globo che, attonito, ha assistito a questo incredibile show.

Anche la nostra straordinaria Laura Pausini è rimasta commossa dallo speciale numero. Infatti, sull’account del collega, in un commento al video postato, ha scritto:

“Meraviglioso ❤️”.

L’intesa tra la coppia è a dir poco magica e la stima reciproca emerge, scandita dagli sguardi e dal contatto in nome dell’arte.

“Ogni momento passato con te è pieno di emozioni. Grazie amico mio, fratello mio @slimane“.

Ha pubblicato la compositrice belga (@larafabianofficial) a seguito della notevole esecuzione su una Instagram Story.

La storia di «Je Suis Malade»

Nel 1973, i cantautori francesi Serge Lama e Alice Dona hanno scritto la forte «Je Suis Malade». La casa discografica con la quale collaborava non era del tutto favorevole a lanciarla poiché il pezzo tratta le conseguenze del male di vivere, causate dalla partenza e dall’indifferenza della persona amata.

Il motivo è diventato iconico grazie alla leggenda italo-franco-egiziana Dalida (recentemente omaggiata con un remix molto interessante da JLOW, giovanissimo DJ), che lo ha proposto ai suoi fan, facendolo diventare un emblema nel suo repertorio.

La melodia è stata ripresa in italiano dalla magnifica Ornella Vanoni con il titolo di «Sto Male» negli anni ’70. Un’ulteriore cover di estremo successo è stata realizzata da Lara Fabian, che l’ha inserita nel suo secondo album, «Carpe Diem», del 1994.