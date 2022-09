Roma. Ha un malore alla camera ardente dello zio: morto Francesco Spadaccia, aveva 31 anni

È morto Francesco Spadaccia. Si era sentito male due giorni fa al Senato nella camera ardente dello zio, Gianfranco, ex segretario del Partito Radicale.

Il giornalista di soli 31 anni ha avuto un malore e sono dovuti intervenire i sanitari del 118: lo hanno portato via in barella. Stamattina la brutta notizia.

Il tweet della Federazione italiana dei diritti umani

A dare la notizia della prematura scomparsa del giornalista è stata la Federazione italiana dei diritti umani, di cui Francesco era socio, con un tweet: “È venuto a mancare questa notte a soli 31 anni, il nostro socio e il nostro amico Francesco Spadaccia. Il suo impegno e il suo ricordo ci accompagneranno per sempre”.

In molti sono rimasti turbati dalla triste notizia, non in ultimo anche l’ex senatore Marco Peduca che ha scritto sui social: “Negli anni era apparso e scomparso in varie associazioni radicali indipendentemente dalla presenza dello zio e del padre Giorgio che ci aveva lasciato 5 anni fa”.