Roma, il ministro Crosetto in visita alla stazioni dei carabinieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata

Roma. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha fatto visita alle stazioni dei Carabinieri di Tor Bella Monaca e di Tor Vergata. Un importante momento istituzionale nel quale il politico ha colto l’occasione per ringraziare i militari del proprio costante e prezioso operato, manifestando inoltre la sua vicinanza e quella del Governo verso i due importanti presidi che lavorano in contesti particolarmente delicati e rischiosi.

La visita di Crosetto alle stazioni dei carabinieri

“Le Stazioni dei Carabinieri sono un presidio di legalità e testimoniano la vicinanza dello Stato ai cittadini. Voi Carabinieri siete chiamati ad operare in ogni contesto a tutela del cittadino, garanti dell’ordine e della sicurezza”. Queste le parole del ministro Crosetto in occasione dell’incontro con i militari delle Stazioni dei Carabinieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata. “Sono qui solo per ringraziarvi per quello che fate. Se l’Arma dei Carabinieri è tra le istituzioni più amate d’Italia è dovuto al fatto che migliaia di persone lavorano costantemente e in silenzio al servizio del paese” ha affermato ancora Crosetto ricordando che “nonostante le mille difficoltà quotidiane ogni carabiniere mette il suo massimo impegno, cosciente dell’importanza della missione a lui assegnata”.

I saluti

Nel salutare uomini e donne delle due Stazioni, il Ministro ha manifestato la sua vicinanza e quella del Governo a due importanti presidi di legalità che operano in ambienti particolarmente a rischio della Capitale. “Lo Stato esiste, c’è e non dà tregua alla criminalità” ha detto il Ministro che ha poi aggiunto: “Con il vostro impegno quotidiano ne siete la testimonianza. Grazie da parte mia e del Governo per il contributo a difesa della collettività, contro ogni prevaricazione”. Ad accompagnarlo, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, e il Comandante Provinciale, Gen. B. Lorenzo Falferi.