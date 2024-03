Roma, imbrattata la mensa dei poveri a Trastevere: ricercato il vandalo

Atto vandalico contro la sede della mensa dei poveri di Sant’Egidio a Trastevere: caccia al vandalo nella zona di Roma.

Atto vandalico contro la struttura di Sant’Egidio nelle scorse ore a Roma. Un uomo, di cui sono ancora sconosciute le generalità e il movimento, ha imbrattato la mensa dei poveri all’interno del quartiere di Trastevere. Secondo i testimoni della scena, la vicenda si sarebbe svolta in una frazione di pochi secondi, con il soggetto che ha lanciato sulla porta dello stabile un secchio di vernice. Dopo aver compiuto il gesto, avrebbe fatto rapidamente perdere le proprie tracce.

Vandalizzata una mensa dei poveri al centro di Roma

L’episodio è andato in scena ieri mattina, quando un soggetto si è avvicinato alla mensa dei poveri di via Dandolo 10. Qui, senza nessun apparente motivi, avrebbe vandalizzato la porta d’ingresso della struttura legata alla solidarietà verso i clochard o persone con problematiche socio-economiche. Il soggetto, munito di una bottiglia o un secchio di vernice gialla, avrebbe imbrattato tutta la porta della strutta.

La fuga del soggetto per le vie del Centro Storico

Attorno alla vicenda, almeno fino adesso, non c’è un movente o un motivo che alimentasse l’ostilità verso il servizio reso dalla Comunità di Sant’Egidio. Chi ha imbrattato la porta della mensa dei poveri, si sarebbe presentato nei pressi dello stabile a bordo di una moto. Verso l’orario di chiusura della struttura, il soggetto avrebbe lanciato la vernice contro la porta della struttura. Una volta fatto l’atto vandalico, sarebbe tornato a bordo della motocicletta e sarebbe fuggito per i vicoletti di Trastevere.

L’arrivo delle forze dell’ordine alla mensa dei poveri di Trastevere

I Carabinieri, allertati dai volontari della Comunità di Sant’Egidio, si sono presentati subito all’area di via Dandolo per constatare il fatto e iniziare le indagini. Dalle testimonianze dei presenti, sembra che l’uomo si sia allontanato in direzione di piazza San Cosimato a bordo della sua motocicletta. Per ora, la ricerca prosegue nella zona di Trastevere e i quartieri limitrofi.