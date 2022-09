Roma, le opere di Van Gogh in mostra a Palazzo Bonaparte: info e prezzi biglietti

Roma. Finalmente arriva anche nella Capitale la mostra di Van Gogh, ospitata a Palazzo Bonaparte a partire dal prossimo 8 ottobre fino al 26 marzo 2023. L’esposizione delle opere celebri del pittore olandese è fra le più attese del 2022 e arriva alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, come in molti già sapranno.

Van Gogh approda al Palazzo Bonaparte

Saranno ben 50 le opere esposte nelle sale del museo, grazie alle quali visitatori e visitatrici possono scoprire la storia e il genio di Van Gogh. I dipinti, lo ricordiamo, arrivano direttamente dal Kröller-Müller Museum: fra loro anche l’iconico Autoritratto realizzato nel 1887.

Prevendite e prezzi del biglietto

Le prevendite vanno a ruba, come ampiamente previsto, e per questo grande evento sono già iniziate lo scorso maggio: acquistare i biglietti in prevendita, però, è ancora possibile. Esistono diverse tipologie di biglietti con i rispettivi prezzi ed agevolazioni del caso.

Molte riduzioni sono previste per particolari fasce di popolazione o per i professionisti del settore. In biglietteria, quando la mostra sarà già iniziata, i biglietti costeranno 18 euro l’intero e 16 il ridotto. Sull’online, invece, il prezzo d’acquisto prevede un sovrapprezzo di 1,50 euro come spese di prevendita. Di conseguenza l’intero costerà 19,50 e il ridotto 17.50, mentre la visita guidata, dalla durata di 80 minuti, 25 euro a persona.

Le riduzioni: chi può richiederle

Possono richiedere un biglietto ridotto, dal costo di 17,50 euro di prevendita: