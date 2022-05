Roma, liceo Tacito imbrattato da scritte no vax: “Vaiolo e vaccino menzogne dei nazisti”

Era una giornata come tante altre. Al mattino presto i genitori hanno accompagnato i loro figli a scuola prima di andare a lavoro. Arrivati davanti al liceo però si sono accorti che qualcosa era cambiato. Alcuni, un po’ confusi dalle prime ore del giorno, hanno pensato che fosse un sogno. Invece no.

Liceo Tacito e le scritte no vax

‘Salva tuo figlio, nascondere che il vaccino uccide è criminale’. ‘Il vaiolo è un’altra menzogna dei nazisti senza vergogna. ‘I vax uccidono, salvate i bambini‘. Queste alcune delle scritte che hanno riempito le pareti esterne del liceo scioccando genitori, insegnanti e studenti. Frasi a caratteri cubitali, con un rosso acceso, con tanto di “W” cerchiata. Comparse anche nelle pareti dell’infanzia e della primaria Cairoli, che fanno parte dell’istituto comprensivo Luigi Rizzo.

Foto di: Repubblica

La testimonianza

Sono apparse nella notte tra Domenica 29 e Lunedì 30. Il liceo si trova in via Giordano Bruno, a Prati. Scritte negazioniste contro il vaccino, il Covid e il vaiolo. Un’immagine indecorosa che ha colpito tutti i presenti. In questo momento il municipio e i collaboratori scolastici si stanno muovendo per eliminare definitivamente le scritte. Non si sa chi possa essere stato, sul caso ci sono delle indagini in corso.

Il consigliere Municipale Renato Sartini ha dichiarato: “Questo episodio a tema no vax è pericoloso in quanto rientra in un più ampio negazionismo che comprende anche quello climatico. Il Municipio I deve attivarsi per dar vita a incontri e dibattiti nelle scuole e nella società al fine di restituire ai cittadini serenità e capacità di decidere cosa è vero e cosa non lo è”.