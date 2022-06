Roma-Lido, ancora caos e ritardi per l’intera giornata: “Anche gli orari Atac non sono attendibili”

Ancora disordini su Roma-Lido. Sembra che la settimana, iniziata male, stia finendo peggio. Il servizio, in entrambe le direzioni, sarà, per l’intera giornata, gestito con soli 3 CAF. Per non bastare, sembrerebbe che gli orari indicati sulle pagine web di Atac non siano attendibili. I pendolari, disperati dichiarano: “Non sappiamo più come giustificare i ritardi a lavoro”

Roma-Lido, cosa sta succedendo

Il servizio sempre più lento e ridotto. Un treno ogni mezz’ora. Solo tre CAF sui binari. Non bastano i piani stravolti per stare al passo con gli orari della corsa. Non bastano le lamentele. Non basta sperare che le cose possano cambiare. Sembra che i disagi che, quotidianamente, stanno vivendo i pendolari non finiscano.

I viaggiatori non ce la fanno più. Aspettare un treno che non arriva, stare al passo con le continue problematicità della corsa “sta diventando estenuante”. “Non so più cosa dire per giustificarmi a lavoro. Parto sempre prima rispetto a quando dovrei partire ma comunque la situazione non si risolve. I treni passano ogni 30 minuti“.

Il servizio Atac

Questa volta però, sembrerebbe che ci sia anche un altro problema: “la poca attendibilità degli orari Atac“. Tanti si lamentano che non ci si può fidare di quanto scritto nel sito. “Non corrisponde alla realtà perché i treni passano completamente a un altro orario. Non sappiamo più che fare”.

