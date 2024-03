Roma-Lido, annunciati lavori per l’ammodernamento tecnologico e la sicurezza della linea

Astral annuncia nuovi lavori sulla linea Roma-Lido per le prossime settimane: ecco quali cantieri apriranno.

I cantieri torneranno a far capolino sulla Roma-Lido. La linea vedrebbe due nuove gare d’appalto per i lavori di manutenzione sulla tratta, in opere pubbliche interesserebbero l’aggiornamento tecnologico del percorso ferroviario e l’aumento dei sistemi di sicurezza sullo stesso. Sarà da vedere, ora, chi vincerà le gare d’appalto per i lavori, che andrebbero a intervenire in due importanti questioni legate alla linea che collega il territorio di Ostia al quartiere Ostiense.

I nuovi lavori sulla Roma-Lido: cosa sappiamo

Come raccontato da Odissea Quotidiana, i lavori pensati per la Roma-Lido mirano a un ammodernamento della famosa linea ferroviaria lidense e all’efficienza di un servizio non eccelso verso l’utenza abituale di questa tratta. L’aggiornamento tecnologico dell’impianto elettrico di questa linea, oggi si andrebbe ad aggiungere a un ulteriore intervento che sta prendendo vita sull’attuale MetroMare: la sostituzione della linea aerea, che anche in questo periodo stava provocando problemi ai treni e l’utenza.

La voce di Astral sui nuovi lavori sulla linea ferroviaria

L’annuncia dei lavori arriva per mano di Astral, ovvero l’azienda incaricata della gestione delle gara d’appalto. Come sappiamo, i lavori avrebbero dovuto iniziare già il 5 marzo, ma tutte le opere legate al rinnovo dell’impianto elettrico hanno visto un posticipo di diverse settimane. Astral, per finalizzare le manutenzioni annunciate, ha chiamato due gare d’appalto, che dovranno individuare gli operatori che completeranno l’aggiornamento tecnologico sulla linea.

Le gare d’appalto per i lavori sulla Roma-Lido

La prima gara d’appalto risponde al codice “G01551”, che ha l’obiettivo d’installare un nuovo cavo trifase a 20 kV tra le Sottostazione Elettriche delle fermate di Lido Centro e Cristoforo Colombo. Inoltre, la gara riguarderà anche la manutenzione degli impianti a media tensione presenti su tutta la linea Roma-Lido. Questa gara d’appalto si stanzia con un’operazione di circa 190 mila euro.

La seconda gara d’appalto, che risponde al codice “G01562”, riguarderà tutti i servizi di analisi e riparazione legati alla Dirigenza Centrale di Elettrificazione e ai posti periferici del contro delle Sottostazioni Elettriche. L’operazione si stanzia per una cifra di 280 mila euro.