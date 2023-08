Roma-Lido, cantieri chiusi per Ferragosto: l’annuncio di Astral

Roma-Lido di passione. Non però amorosa, quanto di sofferenza per ogni singolo utente che, anche in quest’estate, prova a prendere la famosa linea ferroviaria che collega il territorio di Ostia alla zona romana di Ostiense/Piramide. Lungo la tratta sappiamo come si stanno svolgendo dei lavori di ammodernamento nelle ore notturne, che però ASTRAL ha annunciato di sospendere sotto il periodo di Ferragosto. Un ulteriore slittamento nel programma del cantiere sulla MetroMare?

Si fermano i lavori sulla Roma-Lido per Ferragosto

Ad annunciare la news sulla famosa linea ferroviaria lidense è Roberto Spigai, del Comitato Pendolari Roma-Lido: “Astral ha finalmente scritto quanto già ovvio: a Ferragosto i cantieri di ristrutturazione della linea saranno fermi. Sono opere finanziate fin dal 2016 dal Governo dell’epoca, affidate da anni per decreto a Rete Ferroviaria Italiana, ma iniziati solo lo scorso anno. Sempre in costante scivolamento date di inizio e fine cantieri”.

Quando termineranno i lavori sulla linea ferroviaria?

Sul lecito quesito, ci risponde sempre Roberto Spigai con una nota stampa: “Ormai naufragate le date di termine lavori per fine 2023, anche le speranze di veder tutto compiuto nel primo quadrimestre 2024 sono perse, alla luce del fermi dei lavori per la sostituzione integrale dei binari, il rallentamento di quelli per gli scambi, il mancato avvio di quelli per le nuove palificazioni e linea aerea”.

Intanto aumentano i disagi sulla Roma-Lido

Sempre Spigai, del Comitato Pendolari Roma-Lido, prosegue: “Stendiamo un velo pietoso su qualità ed efficacia dei lavori fatti, per anni, e completati da settimane sulla alimentazione elettrica delle “mitiche” Sottostazioni Elettriche della Lido: chi di noi non è rimasto bloccato negli ultimi mesi per “cali di tensione” o scatti interruttori di sicurezza elettrica a Torrino o Vitinia? Per ora ci basti sapere che dal 12 al 20 Agosto, lavoratori serali, giovani e turisti potranno viaggiare su treni e non su inadeguate e inefficienti navette-pullman-serali”.