Roma-Lido, Cotral annuncia il piano per migliorare il servizio: pendolari insoddisfatti

Cotral annuncia nuovi miglioramenti per la linea Roma-Lido: i pendolari, convocati alla Regione Lazio, restano insoddisfatti delle promesse.

Tavolo di fuoco, quello andato in scena alla Regione Lazio per parlare di Roma-Lido. Alla presenza dell’assessore Fabrizio Ghera, è avvenuto l’ennesimo confronto tra il Comitato Pendolari e la parte di Cotral. L’azienda ai trasporti pubblici regionale ha colto l’occasione per stillare un programma sui miglioramenti della linea ferroviaria, in un progetto che, però, è stato definito “irrealizzabile” in tempi brevi dallo stesso comitato dei pendolari.

Gli annunci di Cotral per la Roma-Lido

Il primo annuncio importante è avvenuto riguardo il passaggio dei treni nei giorni feriali. Tanto si era parlato in passato di questo aspetto sulla linea ferroviaria, in migliorie che però ancora non si sono viste in maniera significative. Il Cotral ha aggiunto come l’obiettivo, da qui al futuro, sia di far passare i tempi di percorrenza tra un treno e l’altro da 22 a 20 minuti. Tutto ciò sarebbe il frutto di un accordo sindacale nato in seno alle sigle interne all’azienda regionale.

Nuovi treni sulla Roma-Lido: a che punto siamo

La linea oggi viaggia con la media di 3/4 treni sulla linea, con un quinto che, se disponibile, entra in gioco nelle fasce orarie calde della giornata. L’obiettivo di Cotral è quello di portare a 5 i treni che girano regolarmente sulla linea ferroviaria, con i convogli che sarebbero attivi da lunedì al venerdì. A questo si aggiungerebbe, nell’annuncio dell’azienda, un sesto treno, che in caso di disponibilità entrerebbe in gioco nelle fasce calde o difficoltà con l’utenza.

I treni sotto il periodo festivo

Tra i maggiori problemi sulla Roma-Lido, emerge quello legato alle corse dei convogli durante i periodi festivi. Dopo la scena della Maratona di Roma, con file chilometriche alla stazione di Cristoforo Colombo, il Cotral ha dovuto rivedere la strategie per le corse nei weekend. Fine settimana, che peraltro, vedranno anche l’imminente arrivo della primavera e il turismo sul territorio marittimo di Ostia. Per l’azienda laziale, anche qui potrebbe arrivare un potenziamento della linea. Quattro treni saranno disponibili sulla linea, con una frequenza che toccherebbe una corsa ogni 22 minuti.

Le perplessità del Comitato Pendolari

Se gli annunci promettono una rivoluzione sulla tratta della Roma-Lido, tali scenari è difficile renderli realtà. Su tale convinzione si è espresso il Comitato Pendolari all’Assessorato ai Trasporti della Regione Lazio, parlando di un progetto “utopico”. Almeno nei tempi, considerato come questi interventi non possono avvenire nel medio periodo. Ricordiamo come di mezzo ci siano lavori sulla linea che collega Roma a Ostia, mancanza di treni e i tanti disagi che rendono famosa questa tratta ferroviaria.