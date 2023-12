Roma-Lido interrotta a Capodanno: bus navette sostitutive fino alle 2 di notte

Il servizio Roma-Lido conferma in queste ore le scelte per la notte di Capodanno: nonostante il Concerto, fino alle 2 navette bus sostitutive.

Mentre la città eterna si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, il servizio ferroviario della Roma-Lido ha generato disagi per i passeggeri che speravano di usufruirne anche questa sera per raggiungere Piramide e il vicino Concertone del Circo Massimo, nella notte di Capodanno. La decisione della Regione Lazio di interrompere il servizio alle 23.30, a differenza del prolungamento delle linee metropolitane fino alle 2.30 deciso da Roma Capitale, ha destato polemiche e proteste da parte dei cittadini.

Bus navette sostitutive a Capodanno al posto della Roma-Lido

Marco Possanzini, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista nel Municipio Roma X, ha espresso il suo disappunto riguardo a questa scelta, definendola “incomprensibile e in contrasto con la necessità di migliorare la qualità della vita delle persone.” La mancata uniformità degli orari di interruzione del servizio tra la Roma-Lido e le linee metropolitane ha reso difficile per i cittadini raggiungere il centro città senza dover ricorrere all’auto privata.

Solo oggi pomeriggio chiarito il servizio per la notte di Capodanno

Ma la situazione è peggiorata ulteriormente a causa di una comunicazione confusa e dell’istituzione di un servizio sostitutivo con bus navette gestito dalla Regione Lazio. Possanzini ha sottolineato che questa decisione dell’ultimo minuto ha generato un vero e proprio “non servizio” per i passeggeri, poiché le informazioni riportate sui monitor delle stazioni e sul sito ufficiale di Astral erano in netto contrasto con la realtà sul campo.

Gli orari delle navette sostitutive tra Ostia e Roma

Il Capogruppo ha riferito che solo grazie a una notizia diffusa da una televisione locale, i passeggeri hanno appreso dell’introduzione di navette sostitutive gestite da Cotral a partire dalle 23.30 fino alle 2.00 del primo gennaio. Questa improvvisa novità ha colto di sorpresa chi aveva consultato gli avvisi nelle stazioni o verificato gli orari sui canali ufficiali di Regione Lazio ed Astral, che non riportavano alcuna informazione su questo servizio alternativo su gomma.

La Metromare si ferma: si poteva fare diversamente?

Possanzini ha criticato aspramente la gestione della situazione, sottolineando come sarebbe stato più opportuno programmare con anticipo il servizio della Metromare per consentire a tutti di pianificare i propri spostamenti in modo tranquillo e sicuro. Ha concluso sottolineando l’importanza della mobilità collettiva su ferro per contrastare l’inquinamento atmosferico e garantire un servizio efficiente, specialmente in occasioni come la notte di Capodanno.