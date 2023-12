Roma-Lido, niente treni nella notte di Capodanno per i cittadini di Ostia e l’entroterra del X Municipio

Cotral ufficializza: niente treni sulla Roma-Lido per la notte di Capodanno. Rabbia per i residenti di Ostia e il X Municipio.

In occasione della presentazione del piano di trasporto natalizio, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato alcune novità per la linea Roma-Lido. Queste novità, che hanno lo scopo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità della linea da parte dei cittadini, riguardano l’estensione oraria dei treni, il potenziamento del servizio nei weekend, l’accesso gratuito durante le festività e il prolungamento del servizio bus notturno. Tutto ciò, nonostante per la notte di Capodanno non sono stati confermati treni – al pari del centro di Roma – per i cittadini di Ostia e l’entroterra del X Municipio.

Roma-Lido sotto le feste: niente treni per la notte di Capodanno per i residenti di Ostia e tutto il X Municipio

A differenza degli anni precedenti, il servizio dei treni sulla linea Roma Lido non terminerà più alle 21 dalla Festa dell’Immacolata. Questa novità è stata accolta con favore dai pendolari, che potranno così usufruire di un servizio più capillare anche nelle ore serali. Tuttavia, l’annuncio ha sollevato anche alcuni interrogativi, in quanto i lavori notturni sulla linea sembrano essere solo parzialmente avviati. La promessa di riprendere il normale orario in primavera lascia molti pendolari nell’incertezza.

Cosa cambierà nella Roma-Lido sotto Natale?

La linea Roma Lido offre un servizio “potenziato” nei weekend, caratterizzato da frequenze e numero di corse identiche a quelle dei giorni lavorativi. Questo “orario piatto” ha lo scopo di agevolare i pendolari durante le festività, garantendo una maggiore accessibilità al trasporto pubblico. Analogamente alla Metro romana, la Roma Lido consentirà l’accesso gratuito il 8, 17 e 24 dicembre. Questa novità è un’opportunità per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico durante le festività. Tuttavia, emerge una situazione controversa riguardo alla gestione della bigliettazione, con ATAC SpA che sembra mantenere il controllo nonostante gli annunci di cambiamenti da parte di Cotral SpA.

Navette notturne per Capodanno, ma niente treni sulla Roma-Lido

In un altro sforzo per migliorare l’accessibilità, è stato concordato un prolungamento del servizio bus notturno nella notte del 31 dicembre-1 gennaio. Questo aggiornamento beneficia coloro che utilizzano la linea notturna della Lido, gestita ancora da ATAC. Nonostante le novità annunciate, persistono alcune sfide e criticità che coinvolgono i cittadini del X Municipio che utilizzano la linea Roma Lido. In particolare, si segnalano il mancato recupero di corse non effettuate nel 2023 e la mancanza di programmazione per il futuro. Queste questioni mettono in dubbio il rispetto del Contratto di Servizio e la parità di trattamento con le linee metropolitane romane. In conclusione, mentre la Roma Lido si allinea a nuovi standard durante le festività, rimangono aperte questioni che richiedono l’attenzione delle autorità regionali per garantire un servizio pubblico efficiente e all’altezza delle aspettative dei cittadini, anche quelli del Litorale Romano.