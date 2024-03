Roma-Lido, riattivato un ascensore alla fermata Eur Magliana: il mezzo era segnalato da tempo

Dopo mesi di segnalazioni, gradita sorpresa per i pendolari della Roma-Lido: riparato un ascensore della fermata Eur Magliana.

Dopo mesi, se non anni, è stato riattivato questa mattina un ascensore sulla linea Roma-Lido. Si tratta di un montacarichi segnalato da tempo dal Comitato Pendolari e gli utenti della Roma-Lido, considerato come la sua posizione risulta cruciale all’interno degli scambio tra le linee della MetroMare e la Metro B. Una lieta sorpresa per i passeggeri che, questa mattina, hanno potuto riutilizzarlo a distanza di tempo.

L’ascensore riparato alla fermata Magliana sulla linea Roma-Lido

A essere stato riparato nella giornata di oggi è l’ascensore del Binario 4, ovvero quello che i pendolari di Ostia dovrebbero utilizzare per raggiungere la banchina centrale per andare verso il centro di Roma o raggiungere il Binario 1 nella direzione dell’Eur. Proprio per la grande fruizione di quel binario da parte degli utenti lidensi, la disattivazione dell’ascensore negli ultimi anni era diventato un caso politico all’interno del Comune di Roma oltre che nel IX e X Municipio di Roma Capitale.

I problemi sorti con la disattivazione dell’ascensore a Magliana

Le scene viste con la disattivazione dell’ascensore a Eur Magliana, erano una delle più brutte cartoline del trasporto pubblico romano. Quasi tutti i giorni si vedevano mamme impegnate a caricare i passeggini sulle ripide scale della stazione, per approdare alla banchina centrale o andare verso l’Eur. Le signori più fortunate, coi bimbi a carico, spesso riuscivano a incassare anche l’aiuto di qualche altro pendolare, occorso ad aiutarle impietosito dalla scena davanti agli occhi.

Ma il problema non era solo delle neo-mamme. Gravosa anche la situazione per le persone disabili, spesso costrette ad arrivare alla Fermata di Basilica San Paolo e tornare indietro per andare verso l’Eur. Una situazione segnalata a più riprese anche dal Comitato Pendolari della Roma-Lido, che sullo scomodo episodio aveva anche scomodato l’attenzione delle istituzioni romane e capitoline.

Ascensori riparati sulla Roma-Lido: le prossime riattivazioni

Fortunatamente la riattivazione dell’ascensore a Eur Magliana non sarà un caso isolato. Nelle prossime settimane ed entro l’inizio di Aprile, il Comitato Pendolari ha annunciato l’attesa riparazione degli ascensori alla stazione di Vitinia e soprattutto di Lido Nord.