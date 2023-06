Roma-Lido, sospeso il blocco della MetroMare per il 24 giugno

Sospiro di sollievo per i pendolari della Roma-Lido, che sabato 24 giugno 2023 non vedranno bloccato il servizio ferroviario per i lavori di manutenzione programmati da ASTRAL. L’azienda laziale ha deciso di far saltare i programmi riguardo le manutenzioni della linea che collega Ostia al quartiere Ostiense di Roma, ben consapevoli dei disagi pervenuti nella giornata di sabato 17 giugno.

Astral sospende il blocco della Roma-Lido il 24 giugno

I lavori sulla linea sono necessari, ma non possono creare il caos dello scorso fine settimana. Una decisione drastica quella dell’ASTRAL, che ha dovuto resettare tutto il proprio programma sugli interventi manutentivi della linea MetroMare. Impossibile portare avanti dei lavori simili nelle giornate del fine settimane, specialmente durante questo periodo estivo dove il territorio è visitato dai turisti che vogliono visitare il nostro mare e passare una giornata presso le nostre spiagge.

Il delirio del 17 giugno sulla MetroMare

Viaggiare sulla MetroMare nella giornata di sabato 17 giugno 2023, è significato per i pendolari prendere parte a una vera “Via Crucis” ferroviaria. Nessuna blasfemia, se pensiamo come i treni lungo tutto il pomeriggio siano saltati, con COTRAL incapace di dare la benché minima informazione sulle fasce di viaggio garantite nonostante i lavori sulla linea. Uno spettacolo indecoroso, che nel giro di un pomeriggio ha trasformato le banchine in luoghi congestionati dalla folta presenza – era strapiene – di bagnanti in cerca del proprio treno per tornare a Roma. Tutto ciò in una situazione che non poneva alternative al viaggio su ferro verso la zona di Piramide, considerato come mancassero navette che viaggiavano verso il Centro Storico e i taxi vedano un’oggettiva difficoltà – per mancanza di mezzi – su tutta la Città Eterna.

Le segnalazioni dei comitati pendolari

I disagi perpetrati il 17 giugno, sono prontamente recepiti dai Comitati pendolari che operano sulla Roma-Lido. Tali realtà associazionistiche, che da tempo segnalano i numerosi disagi di questa linea ferroviaria, si sono fortemente opposti alla possibilità che la linea vedesse dei treni saltare anche il prossimo sabato. Un danno turisti per il territorio di Ostia Lido e l’entroterra del X Municipio, ma anche per la viabilità pubblica locale. Infatti, la mancanza di treni nelle fasce di garanzia in queste situazioni, rischia di far attendere i treni alle banchine anche per 45 minuti/un’ora. Il tutto, sotto il potente caldo di Ostia che sta tornando a farsi sentire sul territorio.

Il cambio di rotta di MetroMare

Tante le lettere di protesta, oltre che le lamentele attraverso i gruppi Facebook legati ai pendolari della linea ferroviaria. In quella che viene definita come la “peggior tratta ferroviaria d’Italia”, chi gestisce la MetroMare ha dovuto fare un ampio passo indietro. Serve programmazione per questi lavori, soprattutto coscienti come il minimo problema possa peggiorare ulteriormente la qualità del servizio ferroviario offerto tra la zona del X Municipio e l’area alle porte del Centro Storico capitolino.

Foto: @Fabio Perfetti