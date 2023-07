Lotta all’illegalità e ad ogni forma di abusivismo. Proseguono i controlli dei Carabinieri in alcuni quartieri di Roma. Altre tre persone sono state denunciate a Tor Bella Monaca, di cui una per allaccio illegale di energia elettrica. Altri due cittadini invece sono risultati irregolari sul territorio nazionale.

Nuovi controlli in via Santa Rita da Cascia

Durante la mattinata di venerdì 14 luglio 2023, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca sono tornati in via Santa Rita da Cascia. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza e riconsegnato a personale ‘Ater Roma’, ente proprietario, un appartamento risultato occupato abusivamente da ignoti, in corso di identificazione. Nello stesso stabile, i Carabinieri, insieme a personale specializzato “Areti” e “Acea Ato”, hanno scoperto un allaccio abusivo che riforniva illecitamente di energia elettrica un appartamento occupato da una 45enne romana, denunciata per furto. L’allaccio è stato immediatamente rimosso e il danno è in fase di quantificazione. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno poi proceduto all’identificazione di un cittadino tunisino e un cittadino marocchino che sostavano nei pressi dello stabile e che sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Entrambi sono stati denunciati per violazione del testo unico sull’immigrazione.

Tor Bella Monaca nel mirino dei Carabinieri

Le attività svolte rientrano nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, volto al contrasto di ogni forma di illegalità e ad arginare il fenomeno delle occupazioni abusive e degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas. Nuovamente, il quadrante di Tor Bella Monaca si dimostra un’area difficile per la presenza di fitte attività criminali. Soltanto una settimana fa, gli agenti del VI Distretto Casilino hanno arrestato per droga un cittadino italiano e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e per invasione di edifici due cittadini georgiani.