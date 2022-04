Roma, lotta all’abusivismo: sanzionati ambulanti per 22mila euro

Prosegue anche nei giorni di festa il piano di controlli pianificato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per tentare di arginare i fenomeni di degrado e di illegalità nelle zone a maggiore interesse turistico del Centro Storico della Capitale.

I controlli dei militari: sanzionati 4 ambulanti

E’ in questo contesto che si inquadra l’attività svolta dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia che ieri hanno sanzionato 4 venditori ambulanti abusivi – tutti cittadini del Bangladesh – che avevano allestito le loro “bancarelle” nelle zone del Colosseo e di Fontana di Trevi.

Nei loro confronti, i militari hanno elevato sanzioni per un importo complessivo di 22.000 euro ed emesso l’ordine di allontanamento dalle zone interessate e, in generale, dal Centro Storico, per 48 ore. Sequestrate anche decine di articoli consistenti in aste per selfie, ombrelli e foulard.

Denunciata a piede libero una persona

Nel corso delle verifiche è stata anche denunciata a piede libero una persona con l’accusa di molestie per aver sputato in direzione di un artista di strada che si stava esibendo. Un gesto che ai tempi del Covid risulta ancora più grave e rischioso.