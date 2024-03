Roma, lunga coda di persone in via del Corso: cosa sta succedendo

Lunghe code da stamattina su via del Corso nel Centro Storico di Roma: ecco perché tante persone si trovavano lì in questo modo.

Una lunga fila a via del Corso, principale strada del Centro Storico di Roma, ha insospettito oggi residenti e turisti che passavano nella zona. Dalle prime ore dell’alba, infatti, numerose persone si sarebbero messe in fila davanti un noto negozio di questo quadrante capitolino, in attesa di poter entrare nell’attività e acquistare un prodotto di nuova uscita. Ecco cosa è accaduto questa mattina nel Centro Storico della Capitale.

Le lunghe code su via del Corso a Roma: il motivo

Centinaia di persone questa mattina si sono messe in fila davanti al negozio della Swatch, in attesa di mettere le mani e portare a casa la nuova uscita della famosa casa di orologi. Oggi infatti è arrivato sul mercato il MoonSwatch Snoopy Mission to the Moonphase, ovvero uno degli destinati a diventare trend nel periodo primaverile. Le persone, pur facendo ore di fila per entrare nello store di orologi svizzeri, si sono dimostrate molto determinate ad acquistare la new entry sul mercato.

Le code di ore davanti al negozio al centro di Roma

Intorno alle 6 del mattino, già numerose persone erano davanti allo store della Swatch di via del Corso. Chi ha fatto la fila, oggi aveva anche un problema in più da affrontare: oltre le ore di fila e il freddo, anche una pioggia molto violenta che si è abbattuta su Roma. Nonostante tutto, le persone armate di ombrello e con addosso impermeabili colorati, hanno atteso con molta pazienza il proprio turno per acquistare il nuovo orologio della casa svizzera.

La situazione allo store di Roma

Forse neanche Swatch immaginava il successo immediato dello MoonSwatch Snoopy Mission to the Moonphase, considerato come le copie nello store di via del Corso siano finite nel giro di poche ore. I dipendenti dell’attività hanno tenuto a fatica l’enorme presenza dei clienti, arrivati in massa per acquistare il nuovo orologio. A rendere più complesso tutto, anche quello di avvisare molte persone in fila di come fosse finita la scorta del nuovo prodotto e di come sarebbero dovuti tornare nei giorni seguenti.