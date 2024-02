Roma, manutenzione scale mobili Metro: 90% degli interventi entro il Giubileo

Nella Commissione Mobilità del Comune di Roma, ATAC annuncia nuove manutenzioni alle scale mobili per il Giubileo.

Roma si prepara al Giubileo, potenziando anzitutto il servizio metropolitano della Città Eterna. Atac parte dalla riparazione delle scale mobili e gli elevatori elettronici, che negli ultimi anni sono stati la nota dolente del trasporto pubblico romano. Per l’inizio dell’Anno Santo, la municipalizzata punta alla riparazione del 90% delle strutture tra Metro A e B.

Manutenzione delle scale mobili sulla rete Metro di Roma

Secondo i documenti portati all’attenzione dai dirigenti di ATAC, al momento sono almeno l’85% le strutture elettronici messi in riparazione tra la Metro A e B. La municipalizzata punta a un totale riscatto in vista del Giubileo, lasciandosi definitivamente alle spalle l’incidente della Metro Repubblica del 2018 e i disagi prolungati alla stazione di Barberini.

Le manutenzioni sulla Metro A e B

Gli annunci sulle riparazioni della rete Metro di Roma, sono arrivati all’interno della Commissione Mobilità del Campidoglio. Di 600 impianti di traslazione da riparare in vista del Giubileo, al momento l’85% dei mezzi avrebbe visto la manutenzione di cui necessitavano. Resta che per il Giubileo non saranno pronti il 15% degli elevatori elettronici, per un problema legato alla mancanza dei nulla osta da parte della Regione Lazio.

L’obiettivo di ATAC per l’Anno Santo

Con una portata storica e da record di turisti per il Giubileo, ATAC prova una mossa capace di sorprendere tutti. Quella che poteva essere un’idea ristretta a pochi dirigenti dell’azienda pubblica al trasporto romano, oggi ha visto l’annuncio presso la Commissione Mobilità. L’obiettivo della municipalizzata punta al 95% delle manutenzioni per la fine del 2024, in una situazione che però difficilmente potrebbe realizzarsi per burocrazia e soprattutto il poco tempo a disposizione.

Il prossimo appalto di ATAC

Intanto ATAC annuncia il prossimo bando di appalto per le proprie stazioni, per una gara legata alla riparazione di 22 nuove scale mobili sulla Metro B, oltre poi 35 scale mobili e 20 ascensori sulle altre linee metropolitane di Roma.