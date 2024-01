Roma, maxi rissa al Pigneto: 15enne accoltellato, è in codice rosso

Una rissa tra almeno 10 persone ha provocato il ferimento di un giovane di 15 anni finito in codice rosso al Bambino Gesù di Roma. Fermato il presunto aggressore, caccia agli altri soggetti coinvolti. Indaga la Polizia.

Una lite scoppiata in strada e poi degenerata. E’ questo quanto accaduto stasera, mercoledì 31 gennaio 2024, in Via del Pigneto a Roma, nei pressi della fermata della Metro C. Almeno 10 persone, verosimilmente tutti giovani e giovanissimi, hanno dato vita ad una rissa in strada culminata con l’accoltellamento di un ragazzo classe 2009. Sul posto, una volta lanciato l’allarme al 112, sono intervenute le volanti della Polizia di Stato.

Rissa in Via del Pigneto stasera a Roma

La segnalazione alle forze dell’ordine è scattata quando erano passate da poco le 19.20. Almeno 10 come detto i soggetti coinvolti nella rissa ma chiaramente si attendono gli ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.

Sul posto, al momento dell’intervento degli agenti, è stato trovato un ragazzo, minorenne, di 15 anni e di nazionalità tunisina, con ferite provocate da un’arma da taglio. Il 15enne è stato così portato in Ospedale in codice rosso al Bambino Gesù: da quanto appreso dalla nostra Redazione non sarebbe in pericolo di vita. Si attendono tuttavia ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute.

Fermato il presunto aggressore

C’è però dell’altro. La Polizia avrebbe infatti fermato il presunto aggressore: si tratta di un 18enne, italiano con origini sudamericane, rimasto a sua volta ferito nel corso della rissa. Anche per lui è stato necessario il trasferimento in Ospedale (al Pertini, ndr) dove è stato refertato in codice giallo. La sua posizione resta al vaglio. A condurre le indagini sull’episodio il Commissariato della Polizia di Stato di Porta Maggiore.