Roma, maxi rogo nella notte: in fiamme 10 auto

Roma. Un maxi rogo quello avvenuto stanotte e che ha coinvolto la bellezza di 10 autovetture. Siamo in zona San Paolo, attualmente in corso le indagini da parte degli agenti per cercare di determinare le cause dell’accaduto.

Maxi rogo di auto a Roma: i fatti

I fatti sono avvenuti stanotte intorno alle 4.20 in via Vaiano. Qui 10 autovetture — per cause ancora in via di accertamento — sono state date alle fiamme. Di queste, due auto sono andate completamente distrutte. Le restanti 8 solamente danneggiate.

Le indagini

Sul posto per i rilievi è poi giunta la pattuglia del commissariato di Trastevere. Rintracciati alcuni proprietari dei mezzi, hanno riferito di non esser stati oggetto né di minacce né di intimidazioni. Presenti anche i vigili del fuoco per domare le fiamme e la Polizia Scientifica per quanto di sua competenza.