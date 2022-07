Roma, maxi sequestro di scarpe a Marconi: oltre 5mila euro di multa

Più di 400 paia di scarpe sequestrate e oltre 5mila euro di sanzioni. Questi i provvedimenti della Polizia Locale nei confronti del gestore di un chiosco di scarpe, in zona Marconi, che non ha rispettato i termini di chiusura stabiliti dal Municipio.

Il provvedimento

Nonostante dovesse rimanere chiuso per violazioni in materia di occupazione di suolo pubblico, gli agenti del XI Gruppo Marconi hanno potuto osservare che l’esercizio è rimasto comunque aperto. Questo ha portato, inevitabilmente, alla chiusura del chiosco e al sequestro della merce in vendita.