Roma, medico molesta minorenni durante la visita posturale: ”Mi toccava il seno e mi alzava gli slip”

Roma. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbero almeno quattro le ragazze adolescenti su cui il medico avrebbe allungato le sue mani durante le visite. Quattro adolescenti abusate dal posturologo romano che ad oggi rischia una pena altissima: fino a 10 anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale, come ha affermato il pm Delio Spagnuolo a piazzale Clodio.

Le molestie durante le visite a Roma

La dinamica, come fa saper la testata La Repubblica, era sempre la stessa: le ragazze entravano nel suo studio per le visite posturali di cui avevano bisogno, ma spesso, fin troppo, oltre ai massaggi, il soggetto iniziava a praticare delle manovre non consone al suo ruolo di medico. Al contrario, si sarebbe trattato di vere e proprie violenze sessuali nei loro confronti. Il magistrato stesso, fa sapere Repubblica, ha detto in aula che “dare una sculacciata al termine di una seduta di manipolazione è una condotta del tutto estranea a qualsiasi pratica medica.”

”Pratiche” utili alla visita, diceva…

Sono fatti lontani nel tempo, ma i nodi vengono sempre al pettine. Era il 2015 quando il medico, allora 65enne, lavorava nel suo studio non troppo distante dalla Basilica di San Giovanni Laterano. Le ragazze che hanno deciso di accusarlo erano tutte minorenni, tranne una: le altre avevano 13 anni e una 15. Essendo minorenni, spesso le vittime andavano allo studio accompagnate dai loro genitori, i quali però venivano appositamente accompagnati in un luogo separato dal lettino macabro sul quale avvenivano le molestie. Per il medico, le pratiche erano necessarie ai fini della visita.

Le dichiarazioni delle ragazze

“Mi faceva sdraiare e iniziava a toccarmi le spalle, il collo, la mandibola. Poi mi accarezzava vicino al seno e io pensavo che fosse qualcosa che doveva fare – ha dichiarato una delle ragazze, 13enne quando subì l’abuso – Quando mia mamma è andata a spostare l’automobile, lui mi ha alzato gli slip.”