Roma, mega discarica abusiva ai piedi del TMB Rocca Cencia: all’interno auto smembrate e vernici

Una nuova segnalazione del dottor Marco Andrea Doria, ex Delegato all’Ambiente per il VI Municipio di Roma, ci arriva questa volta dal territorio di Rocca Cencia. Ai piedi del TMB, come ci fa vedere, sorge una gigantesca discarica abusiva, che risulta come il 51° sito abusivo individuato dallo stesso Doria all’interno del territorio romano.

La mega discarica abusiva nell’area di Rocca Cencia a Roma

Come visibile da fotografie e video, all’interno di quest’area a pochi passi dal TMB di Rocca Cencia troviamo almeno 400 chili di rifiuti abbandonati. Ma quello che preoccupa i cittadini, inoltre, sono le presenze rintracciabili all’interno di questo spazio: nei fatti, il luogo risulta essere un cimitero per automobili. Doria, nel suo Monnezza Tour, individua almeno tre aumobili di diverso modello. Si tratta di una BMW, una Jeep e una Fiat 500X, tutte letteralmente cannibalizzate da ignoti.

Pezzi di automobili all’interno della discarica abusiva di Roma Est

Nella sua passeggiata tra i luoghi più degradati della Capitale, Doria stavolta ci fa vedere come questo punto veda sparsi ovunque pezzi di automobili smontate: dai parafanghi anteriori agli sportelli delle macchine, dai sedili anteriori agli airbag. La furia dei ladri, questa volta, non risparmia nemmeno le marmitte, ben visibili sotto il cumulo di immondizia all’interno di questo punto a Rocca Cencia.

Vernici abbandonate nel sito abusivo di Rocca Cencia

Se lo spettacolo non fosse già abbastanza gravoso, ad allertare ulteriormente la cittadinanza ci pensa un deposito di vernici. Parliamo, anche in questo caso, di centinaia di chili di rifiuti pericolosi abbandonati, che possono concretamente recare inquinamento e danni seri per la salute umana. Tutto senza dimenticare anche la presenza di un bancomat all’interno di questa discarica abusiva, probabilmente sradicato da ladri e lasciato in quel sito per renderne più complesso il ritrovamento da parte delle forze dell’ordine attive a Roma.

Foto e video: Marco Andrea Doria