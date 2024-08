Roma: “Mi stanno scassinando il portone di casa, aiutatemi”

Forti negli appartamenti romani, episodio la scorsa notte in Via Gregorio XI. Una banda di ladri ha provato ad entrare in una casa di Via Gregorio XI ma non si è accorta che il proprietario aveva notato tutti i loro movimenti sospetti.

“Correte stanno provando ad entrare nel mio appartamento“, questa la richiesta di aiuto giunta al 112 la scorsa notte proveniente da uno stabile di Via Gregorio XI. A lanciare l’allarme è stato il proprietario di casa che, mentre si trovava sul balcone, ha notato la banda di ladri mentre forzava il portone di ingresso del palazzo. Dopodiché, una volta dentro al condominio, i malviventi si sono diretti proprio verso la sua casa cercando di entrare. Sentendo i rumori, inequivocabili, l’uomo ha chiamato la Polizia che è giunta in poco tempo sul posto sorprendendo i criminali ancora all’interno della palazzina. Gli agenti li hanno così bloccati e arrestati: si tratta di un 28enne e di un 30enne georgiano e di un 38enne russo, tutti e tre arrestati per tentato furto. Nel tentativo di fuggire il terzetto ha anche aggredito con calci e pugni i poliziotti, circostanza che gli è valsa anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.