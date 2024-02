Roma, migliaia di agricoltori sotto il Campidoglio: mobilitazione per il #telodoioilmadeinitaly

Sono almeno 2 mila gli agricoltori che si sono presentati sotto la struttura del Campidoglio a Roma: ecco la loro protesta.

Sono duemila gli agricoltori che si sono presentati sotto la sede del Comune di Roma, al Campidoglio. Tanti gli imprenditori che hanno richiamato l’attenzione del sindaco Roberto Gualtieri, con personalità che sono scese in piazza venendo dal cuore agricolo della Capitale: numerosi trattori, come annunciato qualche giorno fa dal nostro giornale, provenivano dalla zona di Castel di Leva, la storica campagna della Città Eterna.

La protesta degli agricoltori nel Centro di Roma

Gli agricoltori che si sono dati appuntamento sotto la sede del Campidoglio, hanno valuto rivendicare la difesa dei nostri prodotti agricoli e soprattutto l’eccellenza del Made in Italy. Tra le sigle organizzatrici di questa manifestazione anche l’Associazione Produttori Agricoli del Lazio, che ha portato avanti la protesta all’interno della sigla Popolo Produttivo.

L’hashtag #telodoioilmadeinitaly

L’evento è diventato virale anche attraverso le piattaforme social, con imprenditori agricoli e cittadini che si sono riconosciuti attorno all’hashtag “#telodoioilmadeinitaly”. L’utilizzo di questo slogan ha permesso di aprire la protesta anche ad altre categorie industriali italiane oltre il mondo dell’agricoltura, portando sotto il Campidoglio la presenza di un mondo produttivo centrale nel progresso della stessa Roma e l’Italia.

Le rivendicazioni della manifestazione

Gli agricoltori scesi sotto il Campidoglio, hanno evidenziato come servano oggi forti modifiche nel sistema produttivo italiano, a cominciare dalla necessità di riforme strutturali nel settore agroalimentare del nostro Paese. Alla protesta degli agricoltori laziali, si sono uniti a sorprese le categorie vicine al mondo della pesca, degli artigiani, degli ambulanti, degli esercenti, degli imprenditori balneari del litorale laziale e le piccole imprese, con queste ultime che lamento grandi difficoltà se non ci saranno dei cambiamenti sostanziali nel prossimo futuro.

La manifestazione nel Centro Storico di Roma

Sotto la sede del Campidoglio si sono presentati almeno duemila imprenditori, con altri trattori che invece hanno occupato le strade a ridosso dei confini del Comune di Roma. Tutte le sigle che hanno preso parte all’iniziativa, hanno ribadito come serve cambiare rotta politica, in fatto di agroalimentare, per la rinascita economica dell’Italia.