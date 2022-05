Roma, minorenne beccato all’angolo con più di 4 kg di droga addosso

Roma. Un ragazzo, appena 16enne, in chiaro atteggiamento sospetto nel quartiere: lo sguardo basso, i movimenti inconsueti, l’attesa sfibrante e tutto il resto. Chiari segnali che parlano di spaccio per le pattuglie che passavano di lì in quel momento.

16enne ”beccato” con oltre 4 kg di droga

Siamo nella zona di Selva Candida e qui i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno notato un minorenne sulla strada che di certo non stava rientrando a casa o andando a giocare con gli amici.

Gli spostamenti, piuttosto sospetti e inconsueti, hanno portato i militari a procedere con un controllo personale, rispetto al quale il ragazzo si è dimostrato da subito insofferente e restio.

La perquisizione dei Carabinieri

Il motivo è diventato subito chiaro: in una busta che portava con sé, i Carabinieri hanno rinvenuto 4,210 kg di hashish divisi in 8 panetti. Spaccio e detenzione, questa ora l’accusa che pende sul giovane soggetto, beccato in flagranza con la ”roba” addosso.

La droga e il materiale sono stati sequestrati mentre il minore è stato arrestato è tradotto presso l’Istituto di pena minorile di via Virginia Agnelli. Per il momento, il minore indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.