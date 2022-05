Roma, picchiato e legato il guardiano del cantiere Acea: portati via oltre 3.000 litri di gasolio

L’allarme è scattato alle sette del mattino di oggi. A chiamare il guardino, 46 anni, di origini senegalesi che lavorava come guardiano in un cantiere dell’Acea in via Veientana Vetere. Agli agenti del commissariato Flaminio nuovo, ha raccontato che durante la notte, all’improvviso, è arrivato un gruppo che prima l’ha picchiato e poi legato con delle corde ad un sedia. Dopo aver sequestrato l’uomo hanno portato via ben 3.000 litri di gasolio.

Il furto e l’aggressione

Dopo aver rubato il gasolio, del materiale edite e dei rocchetti di fili di rame, il gruppo di vandali ha provato a rubare un camion. Un colpo che però non è riuscito. Si sono assicurati che il guardiano non potesse muoversi, l’hanno picchiato ulteriormente e gli hanno portato via il portafoglio. Sono poi scappati via, senza lasciare nessuna traccia.

Gli agenti stanno indagando per capire l’identità dei malfattori. Fortunatamente le condizioni del ragazzo non sono gravi, è stato traportato con un codice giallo dal 118 a villa San Pietro.