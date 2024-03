Roma, nuovi controlli tra Garbatella e Ostiense: sanzionate due attività commerciali

Nuovi controlli dei Carabinieri nella zona di Roma Sud: l’operazione ha coinvolto i quartieri di Garbatella e Ostiense.

Proseguono i controlli dei Carabinieri nel quadrante di Roma, con le operazioni che si sono concentrate tra due storici quartieri di Roma Sud. I militari sono nuovamente intervenuti per constatare le segnalazioni dei cittadini, legate a dinamiche d’insicurezza in questa zona o con attività commerciali che mostravano delle criticità sul piano del decoro. Ecco il resoconto delle operazioni andate in porto nei giorni scorsi.

Nuova operazione dei Carabinieri a Roma Sud: il punto su Ostiense e Garbatella

I militari dell’Arma sono tornati nell’VIII Municipio di Roma Capitale, per constatare diversi fenomeni segnalati tra le aree di Ostiense e la Garbatella. In un normale controllo sul traffico locale, i Carabinieri hanno denunciato una persona. L’uomo al volante della propria vettura, al momento della perquisizione è stato trovato armato. All’interno della sua vettura, come scoperto dai militari, occultava un coltello con 50 centimetri di lama e un bastone di legno.

Gli altri controlli tra Ostiense e Garbatella

Nuovi sopralluoghi sono avvenuti anche nelle attività commerciali tra la Garbatella e il quadrante dell’Ostiense. Qui, i Carabinieri hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale di via Giustino de Jacobis. I rilevamenti dei militari dell’Arma hanno rilevato gravi criticità, legate alle procedure di autocontrollo del locale nel cuore del quartiere Garbatella. Il gestore dell’attività è stato sanzionato, con una multa di 2.000 euro.

Un’altra attività commerciale su Garbatella ha visto i controlli dei Carabinieri. Qui, le indagini dei militari hanno evidenziato delle difformità sul regolamento UE N.65/2014. Seppur lievi, il gestore della pizzeria è stato chiamato a seguire quei regolamenti alla lettera senza nessuna sanzione.

L’operazione dei Carabinieri, tra Ostiense e la Garbatella, non si è esaurita in questi tre controllo. I militari hanno effettuato anche dei controlli tra veicoli e persone che transitavano in questo quadrante cittadino: sono state fermate 53 persone e 35 veicoli lungo le strade della zona.