Roma, controlli interforze alla Stazione Termini: tra furti, droga, aggressioni e armi

Roma. Continuano con cadenza settimanale i servizi ad alto impatto nell’area della Stazione Ferroviaria Roma Termini, così come i controlli su tutto il territorio, localizzati nelle aree con maggiori criticità. Così come analizzato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, in linea con le direttive emanate dal Ministro dell’Interno, e nel conseguente Tavolo Tecnico presso la Questura di Roma, l’attività ha visto, come sempre, l’impiego di personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale Roma Capitale e all’Esercito Italiano.

Folle inseguimento a Roma, speronano la volante della Polizia per mandarla fuori strada: 5 agenti feriti

Controlli da parte delle Forze dell’Ordine

I controlli sono stati realizzati sia da personale in divisa che da quello in borghese, coadiuvato anche da unità cinofile, al fine di prevenire e reprimere fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e di assicurare alla giustizia soggetti responsabili di reati predatori. Tra gli obiettivi vi è quello di controllare il maggior numero di persone e veicoli orbitanti nell’area della stazione, così da innalzare non solo il livello di sicurezza reale, ma soprattutto quello di sicurezza percepita da tutti coloro che, giornalmente, frequentano le aree del principale scalo ferroviario romano.

Stazione Termini, zona sensibile

L’intensificazione dei servizi in nell’area individuata ha consentito ai Carabinieri del Gruppo di Roma di arrestare 6 persone, 1 per falso, 1 per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e 4 per furto con destrezza e borseggio; agli agenti del Commissariato Viminale di arrestare due persone: un uomo destinatario di un’ordinanza che dispone misure cautelari; un 49enne italiano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti oltre che di detenzione di arma clandestina. Insospettiti dall’atteggiamento di due soggetti gravitanti nei pressi della stazione Termini, i poliziotti hanno deciso di seguirli a distanza. Questi dopo aver raggiunto un’altra persona hanno scambiato con lo stesso un colloquio fugace per poi allontanarsi. Il soggetto in questione, invece, si è allontanato raggiungendo un magazzino di via Capo Miseno. Decisisi ad entrare in azione, gli agenti hanno perquisito il locale dove hanno sequestrato circa 2,7 kg. di cocaina, suddivisa in 3 panetti e una pistola Beretta 92FS con matricola abrasa, 4 proiettili cal.9X21 e 10 proiettili calibro 9X18.

Arresti e controlli sull’intera area

Nel corso dei controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine, concentrati tra le due principali arterie di collegamento di via Giolitti e via Marsala e piazzale dei Cinquecento, sono state identificate 1200 persone e controllati 261 veicoli; 5 gli esercizi pubblici ispezionati e sanzionati. Undici le persone denunciate a vario titolo per violazione della legge sugli stupefacenti, resistenza a P.U., furto, danneggiamento, inosservanza decreto di allontanamento, impiego di lavoratori in nero e violazione dell’art. 109 TULPS relativa alla mancata comunicazione presenza alloggiati.