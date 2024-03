Roma, parco riqualificato a Torre Angela: intitolato a Norma Cossetto e Giuseppina Ghersi

Nuovo parco nella zona di Torre Angela nel VI Municipio di Roma Capitale: area verde dedicata a Norma Cossetto e Giuseppina Ghersi.

E’ stato inaugurato un nuovo parco a Roma. Nella zona di Torre Angela, l’amministrazione del VI Municipio ha riqualificato una vecchia area verde in stato di degrado, ripulendola e dedicandola agli storici volti di Norma Cossetto e Giuseppina Ghersi. La prima fu vittima delle Foibe e la violenza titina, mentre la seconda fu una ragazza 13enne uccisa fuori dalla scuola dalla violenza dei comunisti sul finire della Second Guerra Mondiale.

Il nuovo parco intitolato a Norma Cossetto e Giuseppina Ghersi nel VI Municipio di Roma

L’amministrazione del presidente Nicola Franco, con questa iniziativa, ha voluto ricordare le atrocità di una violenza politica che non fermava le proprie barbarie neanche davanti alle donne e soprattutto le giovani ragazze. I consiglieri hanno voluto omaggiare la Cossetto e la Ghersi donando il loro nome a delle aree che, nella volontà della Presidenza, dovranno proprio accogliere bambini e adolescenti.

L’area verde di Torre Angela riqualificata dopo anni di degrado

Come testimonia il documento del Presidente alla Commissione Urbanistica del VI Municipio, Marco Guercioni, tutta la maggioranza si è battuta per riportare il decoro in un’area tristemente nota per episodi di degrado. Per anni si è parlato del parchetto di via Celio Caldo, in un’area verde che nel tempo era diventata totalmente inospitale per i cittadini e soprattutto quei piccoli che avrebbero voluto giocarci.

I lavori all’interno del nuovo parco di Torre Angela

In una vicenda che, in decenni, non aveva trovato la priorità e l’attenzione delle precedenti amministrazioni, sul parco di Torre Angela è fortunatamente cambiata la musica. L’amministrazione ha già messo a disposizione una parte dei fondi con cui saranno pagati i lavori e provenienti dalla cassa del bilancio municipale. Come fa sapere il consigliere Guercioni nella sua risoluzione, “ci saranno interventi di bonifica per la messa in sicurezza dell’area verde, la rimozione dell’area ludica, dei tendoni in legno, del bocciodromo ormai fatiscente e pericoloso.

Nei lavori all’interno del Parco Cossetto e Ghersi, inoltre, verrà riqualificata la recinzione sul perimetro, espiantato un grosso tronco di abete, oltre a essere aggiunte delle panchine e dei tavoli.