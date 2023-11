Roma, partono i lavori per la nuova pista ciclabile tra Termini e La Sapienza

Sono stati avviati i lavori per la realizzazione urbanistica della nuova pista ciclabile di Termini-Sapienza nel centro di Roma. L’intervento, finanziato al momento con 595 mila euro, è stato affidato alla Roma Servizi per la Mobilità e prevede la realizzazione di un percorso lungo 750 metri che si estenderà dalla stazione Termini, attraversando via Marsala, via Castro Pretorio, viale dell’Università e viale delle Scienze fino a piazzale Aldo Moro.

Roma, partono i lavori per la costruzione della pista ciclabile tra la stazione Termini e l’Università La Sapienza

La nuova pista ciclabile consentirà soprattutto agli studenti e al personale universitario di raggiungere rapidamente e in sicurezza l’ateneo principale della Capitale. Seguendo le logiche della Giunta del sindaco Roberto Gualtieri, si tratta di un’infrastruttura importante per la mobilità sostenibile della Città Eterna, che contribuirà a ridurre l’impatto ambientale legato all’uso dei mezzi di trasporto tradizionali nel centro storico capitolino.

Il progetto legato alla nuova pista ciclabile di Roma

Il progetto, che è stato suddiviso in tre tratte corrispondenti agli assi viari coinvolti tra I e II Municipio, prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile in sede propria, separata dal traffico veicolare per garantire la sicurezza dei ciclisti. La pavimentazione sarà in asfalto drenante e saranno installati appositi dissuasori per garantire la sicurezza dei ciclisti.

Quando aprirà la nuova pista ciclabile tra la stazione Termini e La Sapienza

I lavori, che dovrebbero essere completati entro la fine del 2024, sono stati accolti con favore dagli studenti e dal personale universitario. “È un’ottima notizia”, ha dichiarato uno studente della Sapienza intervistato dai nostri microfoni, “la nuova pista ciclabile migliorerà notevolmente l’accessibilità all’ateneo e incoraggerà l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto”.

Il commento del Comune di Roma

L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, su Odissea Quotidiana ha sottolineato l’importanza del progetto nell’ambito della strategia di sviluppo della mobilità sostenibile della città. “La nuova pista ciclabile Termini-Sapienza – ha dichiarato Patanè – è un passo importante verso una città più verde e orientata alla mobilità eco-sostenibile”.