Roma, Polizia fa rimuovere chioschi in disuso e biciclette abbandonate nel Centro Storico

La Polizia Locale effettua nuovi controlli nel Centro Storico di Roma: rimosso un chiosco in disuso e delle biciclette abbandonate.

Grande operazione di decoro della Polizia Locale di Roma. Gli agenti sono intervenuti all’interno del Centro Storico, dove hanno fatto rimuovere strutture abusive, chioschi in disuso e addirittura biciclette abbandonate. L’operazione, andata in scena tra i quadranti tra piazza del Popolo e la Stazione Termini, è stata effettuata con l’importante collaborazione degli operatori AMA, che ha consentito la rimozione delle strutture.

L’operazione della Polizia Locale nel Centro Storico di Roma

La prima operazione è andata in scena nel quadrante di piazza del Popolo, nel cuore del Centro Storico capitolino. A via Ferdinando di Savoia c’era un deposito di biciclette e veicoli in mezzo alla strada, legati a un ex noleggio chiuso per irregolarità: gli stessi vigili, a seguito di controlli, gli revocarono l’autorizzazione per far noleggiare i mezzi ai turisti. Tutto ciò aveva comportato l’abbandono, da parte del gestore dell’attività, di 5 motociclette e 20 biciclette lungo la strada.

Al gestore dell’attività, rintracciato in un uomo italiano di cinquant’anni, sono stati notificati 4 mila euro di multa e l’obbligo di rimuovere i veicoli su due ruote. Gli operatori AMA hanno collaborato all’operazione, rimuovendo le biciclette più compromesse e permettendo la pulizia della strada.

L’abbattimento del chiosco alla Stazione Termini di Roma

Sempre nel Centro Storico, i vigili hanno visitato anche l’area della Stazione Termini. Su piazza dei Cinquecento, gli agenti hanno richiesto l’abbattimento di un chiosco in disuso. Sulla zona si è rivelato il primo intervento di questo genere, con il Comune di Roma che abbatterà ulteriori strutture del quadrante tutt’oggi abbandonate e in balia del profondo degrado. In accordo con il I Municipio, i vigili urbani hanno seguito le indicazioni del progetto per la riqualificazione della zona, che secondo il documento toccherà tutta l’area compresa tra la Stazione Termini e Piazza dei Cinquecento. Le operazioni andranno avanti fino all’inizio del Giubileo di fine dicembre.