Roma, le chiede di sposarlo al concerto di Vasco Rossi: ”Sono rimasta ‘Senza parole”’

Roma. C’è una canzone, in particolare, del grande Vasco Rossi, che ha segnato un’intera generazione e che per la circostanza calza veramente a pennello: ”Senza parole”. Cosi, infatti, è rimasta Angela dopo l’eclatante proposta di matrimonio avvenuta durante l’ultimo concerto della star italiana nella Capitale. Davvero una bella sorpresa per la ragazza che mai avrebbe pensato ad una cosa del genere quando comprò i biglietti per lei e il suo fidanzato Dario: una proposta, e un concerto, che le hanno letteralmente cambiato la vita.

La fatidica proposta alla fine del concerto di Vasco

Lui mi sorprende sempre – racconta Angela a Repubblica – e anche questa volta ci è riuscito. Proprio non me l’aspettavo. Ma quando ho visto quei fogli comparire nelle sue mani, ho capito subito di cosa si trattava e sono scoppiata in lacrime”. La fatidica proposta è arriva all’improvviso, e senza preamboli, verso la fine del concerto, come a coronare definitivamente la magica serata appena trascorsa. “Ho scelto di scrivere tutto – ci spiega il futuro sposo – perché con la musica del concerto avrei rischiato di non farmi sentire bene”.

Leggi anche: Roma, centinaia di malori al concerto di Vasco Rossi: 16 fan ricoverati

Una sorpresa incredibile per Angela

La coppia, ora, è al settimo cielo. I due sono originari di Pontelandolfo in provincia di Benevento, e vivono da circa un anno nella città di Roma, qui Angela fa l’infermiera. “Qualche volte abbiamo parlato di matrimonio – afferma la ragazza – ma ci eravamo detti che non era ancora il momento”. Proprio per questo lo stupore, la meraviglia e la gioia sono aumentate esponenzialmente durante la proposta.

L’escamotage per nascondere il piano

Infine, il giovane Dario non ha mancato di raccontare ance l’escamotage per nascondere tutto alla fidanzata fino al momento fatidico: “Ho insistito per portare due zaini anche se ne bastava uno. Ho cercato di convincere Angela che per il caldo serviva molta acqua. Per sicurezza ho rotto il gancio della zip, in modo che se l’avesse aperto prima della proposta me ne sarei accorto”. Ora, manca solo la data delle nozze.