Roma, proseguono le proteste degli agricoltori: tre eventi in programma nella Capitale

Nuova protesta degli agricoltori nella città di Roma: manifestazioni previste a Castel di Leva, Campidoglio e il Circo Massimo.

La protesta degli agricoltori non si esaurisce, con i trattori che continuano a manifestare nelle maggiori città d’Italia e di Europa. Soprattutto a Roma ci saranno episodi di agitazione dei lavoratori e gli imprenditori che del comparto agricolo, che per questa settimana annunciano tre importanti eventi per sottolineare la forte protesta contro le direttive dell’Unione Europea.

Le proteste degli agricoltori a Roma

Il primo evento si svolgerà nella giornata di domani, mercoledì 14 febbraio 2024, nel quartiere di Castel di Leva. La zona, conosciuta per essere il cuore agricolo e vinicolo della Capitale, vedrà lo svolgimento di una conferenza stampa legata a diverse sigle di agricoltori in protesta. Gli operatori agricoli parleranno di una manifestazione all’interno del Centro Storico di Roma, portata avanti da realtà associative che si sono distaccate dalle sigle nazionali che stanno cavalcando la protesta in Italia.

La manifestazione sotto il Campidoglio

Il secondo evento, in ordine temporale, prenderà piede la mattina di giovedì 15 febbraio sotto la sede del Comune di Roma e l’Aula Giulio Cesare. Le sigle provenienti dal quadrante di Castel di Leva, nel IX Municipio, si daranno appuntamento sotto piazza del Campidoglio, per provare a interloquire con il sindaco Roberto Gualtieri della loro condizione sul piano del lavoro agricolo.

La mobilitazione al Circo Massimo degli agricoltori

L’ultimo evento che si dovrebbe svolgere nella Capitale, salvo cambiamenti improvvisi legato alle agitazioni, si svolgerà al Circo Massimo di Roma. Qui sono attese le maggiori sigle nazionali che stanno cavalcando la protesta degli agricoltori in Italia e in Europa. La mobilitazione per la manifestazione sarà massiccia, con trattori e agricoltori che dovrebbero arrivare da tutta Italia e potrebbero vedere anche rappresentanti delle realtà agricole dei Paesi in Unione Europea. La manifestazione, che potrebbe vedere potenzialmente migliaia di adesioni, partirà dalle ore 15. Per l’evento, come consueto in queste situazioni, è possibile che ci sia un blocco del traffico nella zona del Centro Storico di Roma e le aree cittadine limitrofi.